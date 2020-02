Agremiações carnavalescas apresentam sambas enredos para o carnaval 2020

A partir desta segunda-feira, 3, às 19 horas, as agremiações carnavalescas de Belém apresentam os sambas enredos do carnaval 2020, na Arena Cultural da Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel). As apresentações dos enredos serão feitas até o dia 7 e são abertas ao público. A entrada é gratuita.

Os desfiles das Escolas de Samba de Belém 2020, na Aldeia Amazônica, serão realizados nos dias 14,15 e 16 de fevereiro. No dia 14, será o desfile do Segundo Grupo das Escolas de Samba; no dia 15, do Primeiro Grupo (Especial); e no dia 16, do Terceiro Grupo. Nos distritos, haverá concurso de escolas de samba e blocos, sendo no dia 24, em Icoaraci; e no dia 25, em Outeiro.

Confira as apresentações dos sambas.

03/02 – 19h às 22h: agremiações carnavalescas do grupo 2

04/02 – 19h às 22h: agremiações carnavalescas do grupo 1

05/02 – 19h às 22h: agremiações carnavalescas do grupo 3

06/02 – 19h às 22h: agremiações carnavalescas de Icoaraci

07/02 – 19h às 22h: agremiações carnavalescas de Outeiro