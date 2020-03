Alagoas recebe R$ 2 milhões para informatização de equipes de saúde da família

Os destinos turísticos no Brasil já são referência ao redor mundo. O País de diversidade continental tornou-se uma parada quase que obrigatória entre os turistas. Recentemente, os viajantes elegeram seis pontos turísticos brasileiros como um dos melhores do mundo. A informação é do Travellers’Choice 2019 – prêmio realizado anualmente por um dos maiores sites de viagem do mundo: o Trip Advisor. A pesquisa leva em conta as avaliações dos próprios viajantes que visitaram os destinos brasileiros e estrangeiros em 2019.

Para o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, a pesquisa só comprova a grande vocação turística que o Brasil possui. “Os turistas de todo o mundo estão reconhecendo que o nosso país tem grande atratividade e variedade de turismo. Além das belezas naturais, temos grandes atrativos, parques, culinária e a hospitalidade que não se encontra em nenhum outro país”, destacou.

Entre os destinos em alta no mundo, Porto Seguro (BA) e Gramado (RS) ficaram nas 5 primeiras colocações, perdendo apenas para Kochi (Índia), Luzon (Filipinas) e Porto (Portugal), respectivamente.

Porto Seguro (BA)

Porto Seguro (BA) possui aproximadamente 90 quilómetros de praias tropicais, incluindo a popular Praia de Taperapuãn. A cidade é também conhecida pela vibrante vida noturna, centrada no passeio repleto de bares.

Gramado (RS)

Gramado (RS) tem a maior infra-estrutura turística do Estado do Rio Grande do sul, Gramado oferece mais de 200 casas gastronômicas que servem desde o mais simples até o mais exigente paladar.

Baía de Sancho (PE)

O prêmio Travellers’Choice 2019 também fez destaque às praias brasileiras. Duas delas ficaram entre as cinco principais, sendo que a Baía de Sancho, em Fernando de Noronha, foi eleita a melhor do mundo. A Baía de Sancho, Fernando de Noronha (PE) é conhecida pelas águas límpidas e fundo de areia. É uma das poucas que permite a parada de embarcações para banho, sem causar danos aos corais.

Prainha do Pontal do Atalaia (RJ)

Outra que despontou no ranking foram as Prainhas do Pontal do Atalaia, em Arraial do Cabo (RJ). O local foi o sexto mais bem avaliado pelos turistas que utilizam a plataforma. Do alto do morro, o que se vê é um cenário paradisíaco, além da possibilidade de passeios de barco.

Na categoria “Destinos Emergentes”, Petrópolis, no Rio de Janeiro, aparece na 19ª colocação, à frente de lugares da Índia e Austrália, por exemplo. Em “Atrativos”, o parque Beto Carreiro World, localizado em Santa Catarina, se desponta entre os principais pontos de diversão do mundo.