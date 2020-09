Alberto Teixeira deixa comando da Polícia Civil e assume Secretaria de Justiça e Direitos Humanos

O governo do Estado confirmou, por volta das 23h30 da noite desta quarta-feira (2), que o delegado Alberto Teixeira deixou a direção da Polícia Civil no Pará, conforme vinha sendo ventilado desde o fim da tarde. O delegado Walter Resende de Almeida assume agora o comando da PC como novo delegado-geral. A delegada Daniela Sousa dos Santos de Oliveira, será a adjunta no novo comando da corporação.

Segundo o governo, Alberto Teixeira passará a ser o novo titular da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh). As mudanças foram publicadas em edição extraordinária do Diário Oficial do Estado publicada na noite dessa quarta-feira.

Leia a íntegra da nota do governo do Estado do Pará:

“A Polícia Civil do Pará informa que, conforme publicado na edição extra do Diário Oficial do Estado, na noite desta quarta-feira (02), o delegado Walter Resende de Almeida é o novo titular da Instituição, juntamente com a delegada Daniela Sousa dos Santos de Oliveira, que atuará como adjunta. O delegado Alberto Teixeira, assumirá a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh)”.

Resende apurou roubo de bebê na Santa Casa

O delegado Walter Resende estava à frente da Seccional da Cremação. Entre episódios mais recentes, comandou a apuração do roubo de um bebê da maternidade da Santa Casa de Misericórdia, em 23 de junho deste ano.

O caso se notabilizou pela repercussão. A ação da polícia foi rápida. As circunstâncias do crime foram esclarecidas e o bebê Luiz Carlos foi resgatado e devolvido à mãe horas após a criança ser levada da maternidade.