Alçando novos voos, Ricardo Ramos lança show acústico em Belém

Ricardo Ramos lança um show diferenciado, violão e a voz marcante irão ecoar em suas apresentações no final de semana na capital paraense.

Em novo formato de show o artista retoma suas apresentações presenciais ao vivo em público como cantor e compositor, mas agora tomando os cuidados em relação às medidas de segurança necessária em tempos de pandemia.

Ricardo Ramos se consagrou como contrabaixista onde já tocou, gravou e fez turnês com grandes ícones da música paraense bem como Banda Calypso, Grupo Suvaco de Cobra, Pinduca, Banda Orlando Pereira, Mestres da Guitarrada, Banda Sayonara entre outros.

No difícil período isolamento social aproveitou para compôr novas letras, fez participações em lives, de editais culturais e além de trabalhar na produção musical de sua banda Brega Folk Roll, no estilo que une sotaques como o brega, Folk (acústico) e Rock roll.

Após 25 anos acompanhando grandes músicos do norte do Brasil, o grooveman estreia seu novo projeto como cantor e compositor expandindo novos horizontes na apresentação de canções próprias como; “Viva Mais- Skabrega”, “Teimosia do Amor – Eletrônica” e “Vamos dançar – Balada” que farão parte do seu futuro EP.

O novo show do músico paraense faz um passeio por diversas épocas e estilos da música popular brasileira, tantos antigos como novos intérpretes, compositores, clássicos internacional, baladas, Rock in Roll também é claro a principal influência o Rock brasileiro dos anos 80.

Agenda show acústico Voz e violão Ricardo Ramos:

Toda Sexta Adega das Onze às 20:30h – Rua Padre Champagnat, 302 – Cidade velha.

Todo Sábado Cordeiro Grill às 21h – Praça do Conjunto Cordeiro de Farias

Todo Domingo Grill Mix às 14:30h – Visconde de Inhaúma, 825 – Pedreira

As quartas no Bar e Restaurante Maluco Beleza às 21h – C Nova V, WE56, nº 962.

Info: (91) 984712738

Por: Vitor Moraes