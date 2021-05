Alenquer pede socorro

A comunidade quilombola do Pacoval, às margens do rio Curuá, no município de Alenquer (a 700 quilômetros de Belém), na região do Baixo Amazonas, o Pará, vive dias de grandes tribulações, isolada do mundo e abandonada pelo poder público municipal. Moradores do local estão isolados em razão da situação precária em que se encontram as estradas de piçarra e pontes que deveriam ligá-los ao continente ou ao chamado “mundo civilizado”.

Dona Maria Angelita, uma das líderes da comunidade do Pacoval, conseguiu gravar um vídeo no qual narra a situação dos moradores da localidade, que estão impossibilitados inclusive de comprar alimentos, medicamentos e outras coisas de que necessitam e que não têm a venda no local. Impossibilitados porque as estradas não permitem nem entrada nem saída de veículos, situação esta que piorou nesta fase de inverno amazônico, em que as chuvas castigam a região e, por conseguinte, as precárias estradas e ramais de piçarra, com muitos atoleiros, áreas alagadas, além de pontes, de madeira, destruídas. “Nossos bueiros estão todos espocados e os carros que vêm pra cá trazer as coisas acabam quebrando no meio do caminho e agora ninguém quer vir ais transportar nada pra cá pro Pacoval”, disse.

Segundo Maria Angelita, é necessário que alguém faça alguma coisa. “A gente está aqui isolado de tudo. Estou aqui reivindicando nossos direitos e peço às autoridades que olhem pelo amor de Deus pra comunidade do Pacoval; nossa situação está insustentável”, afirmou.

DIFICULDADE

Além do acesso por ramal, para chegar ao Pacoval, há necessidade também do uso embarcação, pois a distância entre a localidade e a sede do município é quilométrica. Segundo Maria Angelita, por causa dessas dificuldades, quando eles conseguem chegar na cidade, o comércio já fechou as portas ou está fechando, as lotéricas estão fechadas e eles ficam sem condições de pagar contas e receber dinheiro, tendo, muitas vezes, que pernoitar nas casas de amigos ou parentes para poder resolver as coisas no outro dia e tentar voltar para casa.

“Nosso prefeito não fez nada por nós até agora”, desabafou Maria Angelita, que espera que a administração providencie a recuperação do ramal e das pontes, para diminuir o sofrimento do povo do Pacoval, que se estabeleceu na área desde o século XVIII, quando descendentes de escravos fugiram de fazendas estabelecidas em Santarém.

A reportagem de A Província do Pará já entrou em contato com o prefeito de Alenquer, Heverton dos Santos Silva, do MDB, para saber acerca das providências que estão sendo ultimadas para resolver a situação de acesso à comunidade do Pacoval e aguarda pronunciamento.

Texto: Roberto Barbosa

Edição: Lia Corpes

Fonte: A Província do Pará