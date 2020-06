Alepa presta homenagem aos 109 anos da Assembleia de Deus em Belém

Ao som de hinos e louvores, o deputado Raimundo Santos, autor do Decreto Legislativo nº 12/2014, que estabeleceu na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) a solenidade anual em homenagem ao aniversário da Assembleia de Deus em Belém, comemorou em Sessão Solene, juntamente com pastores, membros da igreja e convidados, os 109 anos de fundação da denominação religiosa no Pará e no Brasil.

O tradicional evento em homenagem à instituição religiosa ocorreu nesta segunda – feira (15/06) no auditório João Batista, iniciando a retomada gradual dos trabalhos presenciais do Poder Legislativo, após as medidas de flexibilização do distanciamento social, mas cumprindo rigorosamente protocolos de prevenção à pandemia, seguindo cuidados técnicos e sanitários como medição de temperatura, uso de máscaras e higienização de mãos com álcool em gel.

Com público reduzido, a edição comemorativa desse ano, com o tema “Meus filhos e meus netos terão a mesma fé que eu tenho”, foi um momento solene de adoração e gratidão à Deus pelo dom da vida, durante esse momento de pandemia.Foto: Ozeas Santos

Em pronunciamento, o deputado Raimundo Santos destacou que “mais do que comemorar os 109 anos de aniversário da congregação, este momento é um culto de gratidão à Deus e de intercessão pelo Pará e pelo nosso Brasil”, e completou dizendo “que esse momento uniu pessoas e as famílias puderam reunir em suas casas para orarem. O vírus não tem o mesmo poder da fé”, evidenciou.Foto: Ozeas Santos

O presidente da Assembleia de Deus em Belém, pastor Samuel Câmara, ressaltou que a celebração desse ano tem como objetivo principal cultuar a Deus.

“A diferença dessa festa, primeiro é glorificar a Deus. Só Ele pode fazer o que está sendo comemorado aqui hoje. A Igreja é do Senhor Jesus, os planos são Dele e estamos aqui para cumprir nossa missão que é salvar vidas e fazer as pessoas felizes ”, enalteceu. Foto: Ozeas Santos

Para o pastor do Templo Central da igreja em Belém, Philipe Câmara, a pandemia trouxe desafios positivos para a igreja. “Para nós, esse momento é de grandes oportunidades. A igreja avançou cinco anos em três meses. Nós tivemos que adiantar alguns processos que demorariam mais tempo, como a imersão digital da igreja, é claro que isso traz grandes oportunidades. Nós alcançamos pessoas que ainda não tínhamos alcançados e a tecnologia foi um dos desafios positivos. A pandemia vai passar e vai deixar suas marcas e ensinamentos. Felizes serão as instituições que souberem incorporar essas mudanças”, destacou.

Seguindo os protocolos de flexibilização, 10 integrantes do Coral da Assembleia de Deus, de 93 anos, cantaram hinos evangélicos, acompanhados por uma pequena parte da orquestra da igreja, sempre mantendo a distância segura entre os componentes do grupo e das autoridades e participantes. Também executaram o hino nacional e do Pará, como determina o Regimento Interno da Casa de Leis. Foto: Ozeas Santos

Homenagem – Durante a programação foram enaltecidos em homenagem simbólica com a comenda Medalha do Mérito Evangélico “Daniel Berg e Gunnar Vingren” profissionais da saúde, considerados heróis no enfrentamento ao novo coronavírus. Membros da igreja que faleceram recentemente e servidores da Alepa, incluindo o ex-presidente constitucionalista Mário Chermont, também foram homenageados. Normalmente, a condecoração é concedida a cidadãos e representantes de entidades ou agremiações que tenham contribuído com ações e serviços para a evangelização na sociedade em atuações expressivas. As condecorações serão entregues em cerimônia presencial, após o término da pandemia.

O evento contou com presença do secretário adjunto da Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania – SEAC, Raimundo Santos Junior; presidente da Convenção centenária da Igreja Mãe das Assembleias de Deus no Brasil – CIMADB, pastor Eurípedes Bezerra de Moraes; Walmir Gomes, presidente da Frente Pará Contra as Drogas; vereadores Marciel Manão e Sargento Silvano; representando o Corpo de Bombeiros, Coronel Marcos Aurélio Aquino e Subtenente Haelton Costa, além de membros da denominação religiosa.

Mandato – Por iniciativa do deputado Raimundo Santos, a Assembleia de Deus é a instituição mais agraciada na Alepa, sendo o parlamentar o autor de todos os decretos e também projetos que se tornaram leis. Todas as proposições foram aprovadas por unanimidade no Parlamento Estadual, dentre elas destacam-se:

Lei 5.575/1991 – Cria o “Dia das Assembleias de Deus”, fixado em 18 de julho;

Lei 7.529/2011 – Declara o Museu da Assembleia de Deus como Patrimônio Histórico Paraense;

Lei 7.633/2012 – Declara e reconhece como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial para o Estado do Pará o “Dia das Assembleias de Deus”;

Decreto Legislativo 51/2014 – Estabelece a realização de sessão solene, anualmente, em homenagem ao aniversário de fundação da Assembleia de Deus e institui no âmbito da Assembleia Legislativa a Medalha do Mérito Evangélico “Daniel Berg e Gunnar Vingren”, a ser conferida a pessoas ou serviços em favor da evangelização com reflexos positivos em benefício da sociedade;

Lei 8.513/2017 – Declara a Assembleia de Deus instituição centenária fundada no dia 18 de junho de 1911 em Belém, capital paraense, como Patrimônio Cultural, Histórico e Turístico do Estado.

Lei 8.268/2018 – Declara a encenação da chegada dos missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Vingren a Belém para fundar a Assembleia de Deus, igreja-mãe, como Patrimônio Cultural, Histórico e Turístico do Estado do Pará.

Atuação – A denominação centenária tem uma forte base missionária no Estado do Pará, com 537 templos em Belém, possui também presença internacional em Moçambique, Timor Leste, Indonésia entre outros. Em Belém, a igreja possui atuação ativa e diária nas comunidades. Na área social, atende milhares de famílias belenenses e ribeirinhos que recebem o alimento em suas casas. Durante a pandemia, a igreja tem saciado a fome dessas famílias com distribuição diária de cestas de alimentos para 200 a 400 pessoas. Além da doação de alimentos, a igreja vem realizando doações de kits de higiene com álcool em gel às comunidades carentes de Belém.

Saúde – Em parceria com o Governo Estadual, a igreja também mantém 70 de postos de coleta de doação de leite materno com a Missão Mais Puro Leite. O material doado é armazenado em freezer, depois o leite é recolhido pelo Corpo de Bombeiros e entregue na UTI neonatal da Santa Casa de Misericórdia do Pará. Nos últimos anos, o projeto doou mais de 200 litros, alcançando bebês, em sua maioria, recém-nascidos prematuros, contribuindo na alimentação, nutrição e qualidade de vida aos pequenos.

Voluntariado – Desde 2017, quando a missão de Construção de Casa foi institucionalizada, já foram construídas, reformadas ou ampliadas 129 casas de membros e não membros da igreja em Belém. A mobilização é feita pelos próprios pastores que arrecadam todo o material necessário por meio de doações, assim como a mão de obra é voluntária.

Origem – A Assembleia de Deus é fruto do trabalho dos jovens missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Vingren, que no início do século XX, receberam em profecia a ordem de que tinham que pregar o evangelho num lugar chamado Pará. Ao pesquisarem no mapa, descobriram que era um local distante, localizado na Amazônia. Sem dinheiro e sem entenderem o idioma português, partiram de Nova York rumo a capital paraense. Eles desembarcaram em Belém no dia 19 de novembro de 1910. Aqui conheceram o casal Henrique e Celina Albuquerque, que cederam sua casa para as reuniões pentecostais. Depois de vários encontros, finalmente, no dia 18 de junho de 1911, os suecos fundaram em Belém a Missão da Fé Apostólica, que sete anos depois foi registrada como Assembleia de Deus.

*Com informações da Ascom do deputado Raimundo Santos