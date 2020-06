Alepa promove sessão solene pelos 109 anos da Assembleia de Deus

O deputado Raimundo Santos (Patriota) é o autor do decreto legislativo nº 12/2014, que estabeleceu na Assembleia Legislativa a solenidade anual em razão do aniversário de criação da Assembleia de Deus, bem como instituiu no âmbito da Alepa a Medalha do Mérito Evangélico “Daniel Berg e Gunnar Vingren”, em referência aos dois missionários suecos que fundaram em Belém a igreja-mãe da maior denominação pentecostal do País e do mundo, no dia 18 de junho de 1911.

No evento, a instituição religiosa será enaltecida por sua importância social e assistência espiritual no Estado. Na ocasião, uma novidade em caráter excepcional será a entrega da comenda Medalha do Mérito Evangélico “Daniel Berg e Gunnar Vingren” a profissionais da saúde, considerados heróis no enfrentamento ao novo coronavírus. Normalmente, a condecoração é concedida a cidadãos e representantes de entidades ou agremiações que tenham contribuído com ações e serviços para a evangelização na sociedade em atuações expressivas.

A edição comemorativa desse ano, com o tema “Meus filhos e meus netos terão a mesma fé que eu tenho” será a primeira do Parlamento no período de flexibilização do distanciamento social, mas cumprindo rigorosamente protocolos de prevenção à pandemia. Serão tomados cuidados técnicos e sanitários específicos como medição de temperatura, uso de máscaras e higienização de mãos com álcool em gel.

A sessão solene terá apenas 1 hora de duração, controle de acesso do público e a transmissão ao vivo pela emissoras TV Alepa (canal 45.2) e TV Boas Novas (canal 4.1), além da Rádio Web Alepa (acesso pelo site www.alepa.pa.gov.br) e página no Facebook de Raimundo Santos.

Estão previstas apresentações do coral da Assembleia de Deus, de 93 anos, cujos componentes, em menor número, serão posicionados em distância segura entre si, das autoridades e dos próprios agraciados no espaço do Auditório “João Batista”, local da programação. Os pastores Samuel Câmara, presidente da denominação religiosa em Belém, e Philipe Câmara, foram confirmados entre as autoridades eclesiásticas que irão compor a mesa oficial.

Atuação – A denominação centenária tem uma forte base missionária no Estado do Pará, mas possui também presença internacional em Moçambique, Timor Leste, Indonésia entre outros. Em Belém, a igreja possui atuação ativa e diária nas comunidades. Na área social, destina anualmente 800 toneladas de alimentos. Cerca de 45 mil famílias belenenses e ribeirinhos recebem o alimento em suas casas.

Nesse período de pandemia, além da doação de alimentos, a igreja vem realizando doações de kits de higiene com álcool em gel às comunidades carentes de Belém.

Saúde – Em parceria com o Governo Estadual, a igreja também mantém dezenas de postos de coleta de doação de leite materno com a Missão Mais Puro Leite. O material doado é armazenado em freezer, depois o leite é recolhido pelo Corpo de Bombeiros e entregue na UTI neonatal da Santa Casa de Misericórdia do Pará. Nos últimos anos o projeto doou mais de 200 litros, alcançando bebês, em sua maioria, recém-nascidos prematuros, contribuindo na alimentação, nutrição e qualidade de vida aos pequenos.

Voluntariado – Desde 2017, quando a missão de Construção de Casa foi institucionalizada, já foram construídas, reformadas ou ampliadas centenas de casas de membros e não membros da igreja em Belém. A mobilização é feita pelos próprios pastores que arrecadam todo o material necessário por meio de doações, assim como a mão de obra é voluntária.

Origem – A Assembleia de Deus é fruto do trabalho dos jovens missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Vingren, que no início do século XX receberam em profecia a ordem de que tinham que pregar o evangelho num lugar chamado Pará. Ao pesquisarem no mapa, descobriram que era um local distante, localizado na Amazônia. Sem dinheiro e sem entenderem o idioma português, partiram de Nova York rumo a capital paraense. Eles desembarcaram em Belém, no dia 19 de novembro de 1910. Aqui conheceram o casal Henrique e Celina Albuquerque, que cederam sua casa para as reuniões pentecostais. Depois de vários encontros, finalmente, no dia 18 de junho de 1911, os suecos fundaram em Belém a Missão da Fé Apostólica, que sete anos depois foi registrada como Assembleia de Deus.