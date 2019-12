Alex Escobar sofre acidente doméstico no banheiro de casa

Uma dos carros-chefe da TV Globo no fim de ano, o especial do cantor Roberto Carlos decepcionou a emissora. Exibido na última sexta-feira (20), o tradicional show registrou a pior audiência da história da atração. Pela primeira vez em 45 anos, o show ficou abaixo dos 20 pontos no Ibope.

O índice abaixo do esperado pode ser explicado pelo fato de que, neste ano, não houve um show único, mas sim um compilado de apresentações do Rei ao redor do mundo. A novidade parece não ter agradado o público, acostumado a uma apresentação especial com artistas como convidados.

De acordo com o site Notícias da TV, a exibição alcançou 17,5 pontos no Ibope na Grande São Paulo. Para se ter uma ideia, a novela Éramos Seis, exibida às 18h, tem média de 17,3 pontos.