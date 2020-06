Alex Maranhão acredita que ‘mini pré-temporada’ vai ser fundamental para sequência bicolor

A proximidade da retomada das atividades presenciais nos clubes apresentam alguns desafios novos para jogadores e treinadores. O “entrosamento” com o “novo normal” que serão as atividades com distanciamento entre eles durante as atividades e os jogos sem torcida serão algumas das novidades a partir de agora.

Para o meio-campista Alex Maranhão, não vai ser fácil jogar sem a presença da Fiel Bicolor na Curuzu.

“Já estamos ansiosos só de pensar em voltar a treinar na Curuzu. Até comentamos entre nós – eu, Serginho, Nicolas, o próprio Hélio (dos Anjos) e o Micael – que é uma coisa que pegou todos nós de surpresa, até porque nunca vivemos isso no futebol. Nessa questão da preparação, vamos ter que trabalhar muito o lado emocional, controlar a ansiedade para poder entrar em campo, jogar, competir, ter esse contato com o torcedor, que sempre tivemos isso e vai ser bem estanho, porque todos sabem que quando se fala de Paysandu é impossível não colocar a torcida como fator primordial. Mas vamos ter que nos adaptar a essas circunstâncias para continuar fazendo uma boa temporada aqui em Belém”, disse Alex.

Há mais de 90 dias treinando em casa, o meia do Paysandu acredita que, com muita dedicação de todos, a retomada do ritmo de jogo não será um problema que vai atrapalhar o restante da temporada bicolor.

“Pronto, 100%, dificilmente a gente vai estar. Vai ser necessário um período de readaptação porque foram quase três meses sem treinar na mesma intensidade de quando era na Curuzu. Não tem como você comparar, até pelo fato das academias estarem paradas, os campos não estarem a disposição da gente. Então procuramos manter uma base da preparação para que soframos o menos possível. Mas acredito que num curto espaço de tempo, com essa mini pré-temporada que vai ser feita na Curuzu, vamos estar prontos e em condições para desempenhar uma performance muito boa nos jogos”, finaliza.

Alex é um dos seis jogadores que devem se reapresentar no estádio da Curuzu nesta quarta-feira, 24, para o início dos testes clínicos. Além dele, o lateral esquerdo Diego Matos, o volante PH, os meias Serginho e Luiz Felipe e o atacante Nicolas devem retornar às atividades.

Por Junior Cunha