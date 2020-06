Almeirim recebe quatro respiradores para tratamento da Covid-19

Equipamentos foram entregues pelo Estado durante agenda do governador Helder Barbalho ao oeste do Pará

O município de Almeirim, na região oeste do Estado, passa a contar com quatro respiradores para tratamento de pacientes com Covid-19. Nesta terça-feira (23), o governador do Estado, Helder Barbalho, esteve na cidade e fez entrega dos equipamentos à prefeitura. Os respiradores serão instalados no hospital municipal, ampliando o número de leitos de UTI na Calha Norte. Antes, o local não possuía nenhuma unidade de terapia intensiva.

O chefe do Executivo Estadual visitou o hospital municipal, verificou o local que os respiradores serão instalados e conversou com os cinco pacientes que estão internados na unidade de saúde.

“Estou muito feliz de poder estar aqui em Almeirim e, acima de tudo, por estarmos servindo a população. A ideia é que esses respiradores possam funcionar imediatamente, para que os pacientes de Almeirim não precisem ser transferidos para Belém ou Santarém. Esse é um compromisso que estamos reafirmando com os moradores do município, de governar por todo Pará” – governador Helder Barbalho.

Com a chegada dos respiradores, moradores de Almeirim poderão tratar a doença, caso necessário, sem precisar de deslocamentoFoto: Bruno Cecim / Ag.ParáA chegada dos respiradores vai garantir que os moradores de Almeirim possam ter um atendimento do início ao fim do tratamento, sem precisar sair do município.

“Nós estamos há 95 dias no combate ao coronavírus e o nosso município passou por muitos altos e baixos. A chegada desses quatro respiradores nesse momento de maior pico da doença vai ser fundamental para que a gente possa, de forma intensiva, enfrentar a Covid-19. Vamos diminuir a quantidade de transferências e ter condições de atender melhor a população” – Adriane Bentes, prefeita de Almeirim.

Além do governador, também estiveram presentes no município a primeira-dama, Daniela Barbalho, o presidente da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará, Abraão Benassuly, o secretário adjunto de Gestão de Políticas de Saúde da Sespa, Sipriano Ferraz, o deputado estadual, Junior Hage, e os deputados federais, José Priante e Junior Ferrari.

“Estamos acompanhando essa visita do governador à cidade, que chegou trazendo todo apoio ao povo de Almeirim, especialmente nessa cruzada contra essa pandemia que assombra toda humanidade. E aqui em Almeirim, podemos registrar, inclusive, que hoje é um dia de muita conquista porque o governador está visitando o hospital, trazendo os respiradores que serão instalados logo nas UTIs, para atender a população”, declarou o deputado federal, José Priante.