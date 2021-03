Alok diz que curou depressão após se tornar mais solidário

Alok foi fez uma desabafo emocionante nas redes sociais. O DJ afirmou que se curou de uma grande depressão depois que se tornou uma pessoa mais solidária. Há pouco, o artista fez uma doação de R$ 27 milhões com os lucros conquistados com o (game) Free Fire para um projeto de causas sociais no Brasil para combater a pobreza. O dinheiro será destinado ao Instituto Alok, uma ONG, fundada e criada pelo próprio DJ em dezembro de 2020.

“Ao questionar a existência de Deus, encontrei respostas compreendendo que não foi ele que abandonou quem precisa, mas nós mesmos. A partir do momento que vi a solidariedade como uma missão, me curei. Me curei de uma depressão que me perseguiu a vida inteira e quanto maior o sucesso, maior era um vazio que foi preenchido com a solidariedade. E a cada dia que passa outras pessoas ingressam nessa missão que não é só minha, mas de todos nós. Sozinho não seria capaz de tanto”, disse.

Vale lembrar que a doação milionária se divide em duas partes. A segunda é menor, mas não menos importante. Cerca de R$6 milhões, e tem como destino a África, onde ajudará a ONG Fraternidade sem Fronteiras.

E Alok não parou por aí. O DJ também vendeu um avião de sua propriedade para não ter que despedir 40 funcionários de sua equipe durante a pandemia.

“Agradeço a todos por emanarem as melhores energias para o nosso trabalho, por contribuirem também de alguma maneira e por todo o suporte que todos os colaboradores dessa iniciativa me dão. Como diria meu amigo Marcos Nisti: “Pra ser de todo mundo não pode ser de ninguém. Muito obrigado”, escreveu o artista.

Foto: Reprodução/Instagram