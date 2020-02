Alok é a primeira atração musical do BBB20

O DJ será o convidado especial da festa ‘Os opostos se atraem’ deste sábado, 8/2

Esta semana, a festa “Os opostos se atraem” terá um convidado especial. Inaugurando as participações musicais do BBB20, teremos Alok comandando a festa que terá o tema “Guerra e paz”. O DJ brasileiro é dono de hits como “Hear me now” e “Ocean”, e agitará a casa mais vigiada do Brasil com o melhor do seu setlist.

Não é a primeira vez que Alok se apresenta no reality. No BBB18, o DJ já esteve no programa, porém agora, ele aproveita e fala do seu carinho pelo Big Brother Brasil.

“Eu acompanho o BBB desde a primeira edição. Acho muito legal ver como o programa está se reinventando, sempre gerando novos conteúdos. Isso é o que mais chama a minha atenção e faz com que eu continue acompanhando”.

Alok afirma que está gostando muito da edição e já acha que é uma das melhores temporadas do reality.