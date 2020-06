Alunos de Canaã voltam às aulas em 26 de junho com atividades remotas e apoio do pais

Os alunos da Rede Municipal de Canaã dos Carajás voltam às aulas no próximo dia 26 de junho (sexta-feira), mas ainda com atividades remotas. A prefeitura havia antecipado o período de férias e, agora, os educadores voltam a disponibilizar, por whatsapp, atividades para serem desenvolvidas em casa, com o apoio dos pais.

As atividades serão elaboradas de acordo com o currículo em vigor no município. Para os pais e responsáveis que não possuam telefone com essa função, ou bluetooth, será disponibilizado o conteúdo impresso.

A prefeitura também já está em processo de aquisição de um sistema que vai facilitar esse modelo de aulas enquanto ele for necessário, em enfrentamento à pandemia. Além disso, o novo sistema vai auxiliar também no retorno das atividades nas escolas, antecipando umas das etapas do Programa Municipal Escola Interativa.

Nesta quarta-feira (24), foi realizada uma reunião com os representantes de ao menos 10 instituições de ensino privadas, onde foi acertado que, cada instituição vai receber orientações quantos às principais medidas de segurança sanitária que devem tomar. A partir disto, devem elaborar um plano de retorno às aulas, que será submetido à Secretaria Municipal de Saúde. Por enquanto, até que essas diretrizes sejam seguidas, as aulas presenciais na rede privada também seguem suspensas.