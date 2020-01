Ambulancha Marajoara é entregue reformada à população ribeirinha

A avenida Pedro Álvares Cabral, uma das principais vias de acesso ao centro de Belém, está recebendo serviços de pavimentação desde a última terça-feira, dia 21. A obra faz parte do programa de revitalização da malha viária desenvolvido pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), que visa levar melhorias em asfalto para as vias da capital paraense.

Com o valor de aproximadamente R$ 5 milhões, a obra na avenida consiste em um recapeamento total da pista no trecho do Entroncamento até a passagem Santos Dumont, nos dois sentidos da via. “Nesta primeira etapa é necessário executar a recuperação da borda para retirar a parte do borrachudo no piso asfáltico, pois alguns trechos estão bastante comprometidos. É um processo de preparação da lateral da pista para receber o recapeamento”, explicou o fiscal do Departamento de Obras Viárias (Deov), João Nascimento, enquanto acompanhava o trabalho.

O início da obra na avenida agradou quem passou pelo local na manhã desta quinta-feira, 23. “Toda obra é bem vinda, principalmente quando se trata de asfaltamento, pois isso reflete positivamente na trafegabilidade na via e o trânsito acaba fluindo melhor. Não moro nesta área, mas passo por aqui todos os dias e fico feliz com o início dos trabalhos”, declarou a autônoma Ivone Pimentel dos Santos, de 48 anos, enquanto trafegava pela calçada da avenida.

Asfalto – O programa de asfalto da Prefeitura de Belém segue beneficiando diversos bairros da capital paraense. Na última semana, o prefeito Zenaldo Coutinho assinou onze ordens de serviços para obras em vários bairros da cidade. Além da Pedro Alvares Cabral, outras vias da cidade estão recebendo serviços de pavimentação, como as passagens Maria e Santa Helena, na Terra Firme, e a passagem Nova com o canal Caraparu no bairro do Guamá, além da Rua dos Timbiras, na Cremação.

Mosqueiro – Os distritos de Belém também estão sendo beneficiados com as obras de pavimentação. No bairro do Chapéu Virado, em Mosqueiro, as intervenções serão na avenida Beira Mar, entre as ruas Jairo Barata e Luís Clementino, com investimento de aproximadamente R$ 600 mil. A obra terá duração de 45 dias, com serviços de pavimentação, drenagem e meio fio.