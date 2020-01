Amigas de novo: Anitta e Pabllo voltam a se seguir e devem lançar música

Anitta e Pabllo Vittar, duas das principais divas da música pop nacional, voltaram a se seguir no Instagram. A iniciativa foi de Anitta que, nesta sexta-feira (3), voltou a seguir a drag queen na rede social, um dia após confirmação do anúncio das duas cantoras no festival Coachella, que será realizado em abril, na Califórnia, nos Estados Unidos. Pouco tempo depois, Pabllo seguiu de volta Anitta.

Recentemente, fãs das duas artistas começaram nas redes sociais um movimento para que elas reatassem a amizade, com a hashtag #AnittaPablloTogetherAgain. Durante entrevista no Festival da Virada de Salvador, Anitta comentou sobre a questão, dizendo-se aberta a uma reaproximação. “Por mim, tá tudo ótimo. Não tenho nada contra ela. A gente pode se falar. Tá tudo certo”, disse.

A Coluna Leo Dias apurou que a amizade de Anitta e Pabllo já havia sido reatada há algum tempo e, no final do ano passado, já estava prevista uma nova parceria juntas das duas. Procurada, a assessoria de Anitta negou que haja planos de uma nova música com Pabllo. Entretanto, a mesma assessoria, em novembro, disse desconhecer que Anitta seria uma das atrações do festival Coachella, fato que se confirmou na divulgação do line up do festival.

Anitta e Pabllo Vittar voltaram a se seguir nas redes sociaisImagem: Reprodução/Instagram

A amizade entre as duas teria chegado ao final após desentendimentos provocados por dinheiro e falsidade, como consta no livro ‘Furacão Anitta – A Biografia Não Autorizada de Anitta’, escrito por este colunista.

Anitta teria ficado magoada pelo fato de Pabllo cobrar um cachê de 40 mil reais para participar da primeira edição da festa ‘Combatchy’, criada por ela, isso porque ela pagou sozinha os 70 mil dólares que custou a produção do clipe de ‘Sua Cara’, que alçou a carreira de Pabllo a um outro patamar.

Anitta topou pagar o cachê desde que Pabllo pagasse metade do clipe, o que não aconteceu. Meses depois, Anitta teria descoberto, através de Jojô Toddynho, que Pabllo mantinha um grupo no Whatsapp para falar mal dela, junto com a cantora Preta Gil e o influencer Gominho, versão desmentida pelos três. Na época, um áudio de Anitta chegou a viralizar, comentando a respeito de exigências feitas por Pabllo para a gravação do clipe de “Sua Cara”.