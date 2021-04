Amy Winehouse ganha documentário que marca os 10 anos de sua morte

No ano em que a morte de Amy Winehouse completa dez anos, a BBC promete um novo documentário sobre a vida da cantora, cujo título provisório é “Amy Winehouse: 10 Years On”. A expectativa é que a produção seja lançada em julho. Só que desta vez, o trabalho será sobre a ótica de Janis, mãe da artista. A notícia foi confirmada pela revista “Entertainment Weekly”.

O doc, encomendado pelas britânicas BBC Two e BBC Music, utilizará a narrativa de Janis. Ela teria aceitado participar, por sofrer de esclerose múltipla e, a partir disso, teria surgido seu desejo de compartilhar suas lembranças e eternizar a memória da filha, que morreu aos 27 anos.

“Não sinto que o mundo conheceu a verdadeira Amy, aquela que eu criei, e anseio pela oportunidade de oferecer uma compreensão de suas raízes e um vislumbre mais profundo da verdadeira Amy”, disse Janis Winehouse em um comunicado.

A rede britânica descreve Janis como “uma figura próxima de Amy de quem ainda temos muito a ouvir e cuja versão dos acontecimentos muitas vezes diverge da narrativa que nos foi contada antes“. Além da mãe, o documentário ainda promete contar com participações de familiares e amigos “para reconstituir um lado raramente visto da Amy”, de acordo com um comunicado.

Vencedora do Grammy, Amy morreu de intoxicação alcoólica em sua casa de Londres em julho de 2011. Ela teve problemas com bebida e drogas durante a maior parte da carreira. “O filme será um relato poderoso e sensível de um dos talentos musicais mais amados e que mais deixaram saudade no Reino Unido, oferecendo uma nova interpretação de viés feminino de sua vida, seus amores e seu legado”, define a emissora.

Amy Winehouse. Foto: Divulgação

Vale lembrar que o documentário “Amy”, de 2015, disponivel na Netflix, rendeu ao diretor Asif Kapadia um Oscar. Apesar disso, na época do lançamento, o pai da cantora teceu uma série de críticas ao projeto por considerá-lo enganoso.