Ana Maria Braga é diagnosticada com pneumonia e não aparece no Encontro

A apresentadora Ana Maria Braga está longe da apresentação do Mais Você desde março deste ano, já que a atração está fora do ar na Globo por conta da pandemia do novo coronavírus. Enquanto isso, no entanto, ela faz participações diárias no Encontro com Fátima Bernardes.

Nesta segunda-feira (31/8), no entanto, a loira, que costuma surgir diretamente de sua casa, em São Paulo, não esteve no matinal. Fátima Bernardes explicou que ela e Louro José não fariam suas participações porque a famosa está com pneumonia.