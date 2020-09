Ananindeua, no PA, autoriza abertura de bares; cidade tem 354 mortes e quase 7 mil casos de Covid-19

Um decreto da prefeitura de Ananindeua, região metropolitana de Belém, autoriza o funcionamento de bares no município.

A determinação foi publicada nesta sexta no Diário Oficial do Município, permitindo abertura de segunda à quinta, das 20h às 00h, e de sexta à domingos e vésperas de feriados, das 17h às 01h.

De acordo com o decreto, os estabelecimentos devem funcionar com capacidade reduzida a 40%, podendo somente até quatro pessoas na mesma mesa, e protocolos sanitários também são obrigatórios, como:

verificação de temperatura na entrada,

distanciamento entre mesas,

álcool em gel para os clientes,

não pode haver consumo em balcão,

apresentação artística fica limitada a duas pessoas no palco,

não permitir clientes transitando em áreas comuns sem máscaras,

não permitir aglomerações na parte externa do estabelecimento,

e priorizar pagamento com cartões.

O Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Pará (SHRBS-PA) informou que só vai se manifestar sobre o assunto, após reunião com os empresários do município.

Ananindeua registra, até então, 354 mortes e 6.873 casos de Covid-19, segundo Mapa do Coronavírus.