Âncora do JN com coronavírus já respira sem aparelhos

O jornalista piauiense Marcelo Magno já respira sem o auxílio de aparelhos. O hospital onde ele está internado divulgou um último boletim médico com informações mais animadoras. Ele foi diagnosticado com Covid-19.

– O paciente Marcelo Magno Ribeiro Barbosa foi extubado na tarde de hoje. No momento, encontra-se em vigilância respiratória e segue em monitorização contínua. Está consciente e interagindo. Mantém demais sinais vitais dentro da normalidade – informou Marcelo Burlamarque Nunes, diretor médico do Grupo Med Imagem (GMI).

Magno, que participou de rodízio de apresentadores do Jornal Nacional no último dia 7 de março, está internado com coronavírus na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de um hospital particular de Teresina desde a última quarta-feira (18).

Ele chegou a participar do rodízio de apresentadores do JN pelos 50 anos do telejornal e foi diagnosticado com Covid-19 na última quinta-feira (19).

A emissora TV Clube, afiliada da Globo no Piauí, suspendeu seus telejornais e colocou seus profissionais em quarentena desde a última sexta-feira (20).

Claudinei Moreira da Silva, diretor de jornalismo da TV Clube, afirmou ao jornal Folha de S.Paulo, na sexta-feira (20), que o mais provável é que o jornalista tenha sido infectado no aeroporto de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, onde fez uma conexão demorada para retornar ao Piauí.