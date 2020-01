Anemia falciforme: Dalva, a 1ª pessoa no DF a fazer transplante

Dona de casa recebeu medula óssea do irmão para se curar da doença incapacitante, que era encarada como uma sentença de morte

Adona de casa Dalva Carvalho Mendes Vidal, 38 anos, é a primeira pessoa com anemia falciforme a ter a chance de ganhar uma vida nova a partir de um transplante de medula óssea realizado no DF. O procedimento foi feito no Hospital Brasília em novembro do ano passado e, hoje, ela se recupera bem da doença incapacitante que lhe impedia de trabalhar, viajar e praticar exercícios físicos.

Hereditária, a anemia falciforme se caracteriza por um defeito no formato das hemácias, as células do sangue. Em pessoas que não têm a doença, elas são arredondadas, o que permite que a oxigenação sanguínea seja feita com eficiência. Em quem tem a doença, as células têm formato de foice, o que dificulta o transporte do oxigênio para os tecidos e provoca problemas como cansaço extremo, dores muito fortes e, em casos mais graves, leva à morte pela falência de órgãos.

No caso de Dalva, que foi diagnosticada aos 2 meses de vida, a doença chegou a provocar um AVC, a necrose do fêmur – que precisou ser substituído por uma prótese – e do baço – que foi retirado. Também a obrigava a passar por transfusões de sangue periódicas.

A anemia falciforme também a assombrava com um trauma comum a quem tem o problema: a morte de familiares por causa da mesma condição clínica. Dos quatro irmãos dela, dois morreram devido a doença, os outros dois não têm. “Eu sou a primeira a ter a chance de escapar. A doença era, praticamente, uma sentença de morte para mim”, relata a mulher, que é casada e tem um filho de 15 anos.

Dalva tem 38 anos e foi diagnosticada com anemia falciforme aos 2 meses de idade

A moradora de Santa Maria fez o transplante em novembro do ano passado

Foi o primeiro transplante do tipo para curar a doença feito no DF

Dalva com o irmão Odair José, ele doou a medula

A "pega da medula" já aconteceu

Ela sofria com dores incapacitantes

Agora poderá ter uma vida normal

A técnica do transplante ao qual Dalva foi submetida existe há cerca de 40 anos no Brasil – é o mesmo procedimento usado para tratar a leucemia em casos avançados mas, apenas recentemente, passou a ser indicada como alternativa de cura para pacientes com o problema que acometia a dona de casa. “Várias pesquisas e estudos clínicos foram feitos para comprovar que a técnica era eficiente também para a anemia falciforme”, explica a médica hematologista Andresa Melo, responsável pelo tratamento da paciente.

Depois da anuência da comunidade científica, as pessoas com a doença que não tinham condições de arcar com o tratamento – situação de Dalva – precisaram esperar que o procedimento fosse incluído no rol de tratamentos do SUS (Sistema Único de Saúde). Isso aconteceu apenas em 2015, mas ainda não era a vez dela. A princípio, a autorização estava limitada aos pacientes com até 16 anos. A mudança que permitiu o transplante da dona de casa veio apenas em 2018, quando a faixa etária para o tratamento foi ampliada.

O passo seguinte foi testar a compatibilidade dela com os irmãos, que seriam os possíveis doadores. Franco Montoro, de 43 anos, não foi compatível. Odair José, de 45, foi totalmente compatível.

Procedimento

O procedimento médico consiste em retirar células-tronco da medula óssea do doador. O paciente, por sua vez, é submetido a uma fase chamada de condicionamento, quando, por meio de medicamentos, destrói-se a medula óssea dele para que deixe de fabricar o sangue com as hemácias em formato de foice.

O passo seguinte é introduzir as células-tronco do doador no receptor e esperar para que, de duas a três semanas depois, aconteça a “pega da medula” – momento no qual o corpo do receptor começa a fabricar um novo tipo de sangue a partir das células-tronco do doador. “No caso de Dalva, isso já aconteceu. Ela está se recuperando muito bem”, comemora a médica Andresa Melo.

Feliz e ansiosa para experimentar um tipo de vida que nunca teve, a dona de casa agradece ao irmão: “Agora devo minha vida a ele”.