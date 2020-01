Anitta aponta marcas nas pernas em look para ensaio de bloco: ‘De andar de ski’

Anitta surgiu com um novo look em animal print para o ensaio de seu bloco de Carnaval, desta vez em São Paulo. Neste sábado (25), a cantora usou um macacão curto justo com estampa de oncinha e um maiô cavado rajado de tigre sobreposto, além de luvas e botas. Mas a artista apontou para os hematomas em suas pernas: ‘Toda machucada de andar de ski. Mas é um perrengue chique’

Anitta apostou nas estampas de onça e tigre para o ensaio de seu bloco de Carnaval em São Paulo, neste sábado (25). A cantora usou um macacão curto justo e luvas de oncinha e um maiô cavado com recortes rajado sobreposto. Para compor o look, ela ainda usou botas de cano curto laranja neon. Todo o figurino é exclusivo da Colcci e feito em material sintético para o Bloco das Poderosas, que traz “Reino Animal” como tema. No ensaio no Rio de Janeiro, no início do mês, ela usou um macacão ousado com recorte no bumbum.

Anitta aponta hematomas nas pernas em foto de look: ‘De andar de ski’

Não foram somente o mix de estampas e o corpo da cantora que chamaram a atenção nas fotos do look. As marcas escuras na perna de Anitta ficaram evidentes nas imagens e ganharam explicação da artista em seu Instagram Stories. “Tô com a perna toda machucada de andar de ski. Mas é um perrengue chique. Tá tudo certo”, explicou. Ela acaba de voltar de um período de férias em Aspen, nos Estados Unidos, onde encontrou Lexa e a carregou nas costas em uma montanha de neve.

Anitta posa com suposto affair e empolga fãs: ‘Tipo: raro’

Os seguidores de Anitta ficaram surpresos com uma foto postada pela cantora na qual ela aparece abraçada com o DJ Drew Taggart, integrante do trio The Chainsmokers. Isto porque, segundo a imprensa internacional, os dois foram vistos juntos em clima de romance em uma balada em Aspen, nos Estados Unidos – na qual brincou ao dizer que “se comportava como uma stripper”. De acordo com uma fonte do “The Grosby Group”, a brasileira subiu no palco e chegou a trocar beijos com Drew. “Começou a dançar com ele e um amigo, bebendo champanhe direto da garrafa. Ela parecia estar tendo o melhor dia da sua vida”, disse o informante sobre a brasileira, que protagonizou uma dança sexy com Ohana Lefundes.

Anitta explica apenas relacionamentos héteros: ‘Mulher é muito dramalhão’

Assumidamente bissexual, Anitta explicou à revista “Harper’s Bazaar”, prevista para lançar em fevereiro, o motivo pelo qual nunca assumiu namoro com uma mulher: “As pessoas falam: ‘Ah, você só assumiu namoro hétero’. Mulher é muito dramalhão quando vai para uma relacionamento, é muita conversinha… Não tenho muita paciência. Teria que encontrar alguém como eu: prática”, disse. No entanto, ela confessou estar vivendo um caso aberto com uma outra mulher. “Tem uma pessoa (do sexo feminino) que eu sempre fico, mas não é um relacionamento, porque não é fechado”, explicou. No entanto, recentemente rumores deram conta de que ela vive um romance com Gustavo Bertoni, vocalista da banda Scalene.