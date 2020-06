Anitta e Gui Araújo mostram tatuagens iguais em menos de 2 meses de namoro

Anitta e Gui Araújo fizeram seus seguidores nas redes sociais especular se eles não fizeram uma tatuagem de casal recentemente.

Tudo começou quando Anitta apareceu nos Stories de sua conta no Instagram para avisar que seu namorado estava fora de casa, cumprindo um compromisso profissional em Brasília com seu grupo, o Di Propósito.

“Ele ama tanto esse grupo que me largou no Dia dos Namorados para ir lá apresentar a live, trabalhar. Tudo bem, também tem seu compromisso, seu trabalho, todo mundo com suas profissões. Mas é isso, fui trocada pelo Di Propósito”, brincou a funkeira, assumindo que estava assistindo a transmissão ao vivo do grupo de Gui.

Em seguida, ela esclareceu que estava apenas brincando. “Não sou essa pessoa tóxica, ele tem que trabalhar como todo mundo. Que bom que é uma pessoa que trabalha. Mas tudo bem, o dia dos namorados é só amanhã”, frisou.

Foi nesse momento que ela mostrou um desenho em seu pé, idêntico a um que Gui tem no corpo. Então, a internet foi tomada de comentários perguntando se ela apenas fez o rabisco na pele ou se eles já fizeram uma tatuagem de casal.