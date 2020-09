Anitta e Marília Mendonça apostam quem tem mais ex: “Coleciono mais”

No Twitter, cantoras fizeram piada sobre suas vidas amorosas e seguidores também entraram na brincadeira

Na última sexta-feira (4/9), Marília Mendonça divertiu os seguidores ao fazer piada sobre sua vida amorosa. A Rainha da Sofrência, que está solteira desde que terminou o relacionamento com Murilo Huff, fez um post no Twitter no qual dizia ter coleção de ex.

Os fãs da cantora acharam graça da situação e começaram a também dividir as coleções das quais não tinham orgulho. “Tenho de chifre”, admitiu uma das seguidoras. “Eu tenho coleção de ficante que voltou pra ex”, lamentou outra.

Quem também repercutiu a brincadeira de Marília foi ninguém mais, ninguém menos que Anitta. A voz de Vai, Malandra entrou na onda de interações e disparou: “Eu aposto que coleciono mais que você, miga”. “Eu também aposto”, respondeu de volta a sertaneja.