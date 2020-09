Anitta se irrita com definição de ‘patroa’ no Google: ‘Inacreditável’

Anitta usou as redes sociais para mostrar o descontentamento com a definição dada pelo google da palavra “patroa”, um de seus apelidos. Como resultado da busca, surgem os termos “mulher do patrão” e “dona de casa”, o que deixou a cantora irada. Antes de fazer a crítica, a cantora pediu para que os fãs dessem uma olhada nos seus stories. Primeiro, ela mostrou a definição da palavra no masculino. “Patrão: proprietário ou chefe de um estabelecimento privado comercial, industrial, agrícola ou de serviços, em relação aos seus subordinados; empregador”.

Depois de mostrar a palavra no masculino, Anitta revelou como o dicionário do Google define o que é patroa: “Que po.. é essa, mano? Vá para a ponte que pariu. Porque patroa é a mesma coisa que está escrito lá no patrão. Dona e proprietária do cacete que eu quiser. Mano do céu, inacreditável. Não tô acreditando que isso está no nosso dicionário”.

Anitta se irrita com definição de ‘patroa’ no Google Foto: repodução

stories da Anitta