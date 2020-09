ANovaVoltaàsAulas: 9 mudanças nos protocolos de higiene das escolas

O debate sobre o retorno às aulas presenciais é grande. Enquanto muitos acreditam que as crianças devem voltar o quanto antes para a escola, para não prejudicar o aprendizado e também a saúde mental. Outros acham arriscada qualquer retomada sem que haja uma vacina. De qualquer maneira, alguns estados brasileiros já autorizaram as instituições de ensino públicas e particulares a voltarem a receber os alunos. No entanto, o dia a dia das crianças, dos professores, dos pais e dos funcionários deve mudar, devido a novas medidas de higiene, adotas para evitar o contágio pelo novo coronavírus. Aqui, 9 protocolos previstos pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Veja quais são eles:

– A escola deve oferecer diversos locais para lavagem de mãos, álcool em gel e higienizar frequentemente os recintos e superfícies.

– Cabe à instituição evitar aglomerações na entrada, saída de alunos ou intervalos, criando horários alternativos para as turmas.

– Ambientes arejados, com aberturas de janelas. Atividades ao ar livre devem ser estimuladas.

– Sempre que possível, manter um espaçamento entre os alunos dentro da sala de aula, de acordo com a realidade de cada escola, idealmente com espaço mínimo de um metro entre as mesas.

– Orientar para que cada estudante utilize sua própria garrafa de água, recorrendo aos bebedouros comuns apenas para enchê-las novamente.

– O uso de máscaras deve ser estimulado. Está contraindicado em crianças menores de 2 anos, pelo risco de sufocamento, e em indivíduos que apresentem dificuldade em removê-las, caso necessário.

– As máscaras devem ser trocadas a cada duas a quatro horas, ou antes, se estiverem sujas, úmidas ou rasgadas.

– A escola deve fazer a limpeza de seus ambientes pelo menos uma vez ao dia e, mais frequentemente, das áreas de maior circulação de pessoas, assim como dos objetos mais tocados (maçanetas, interruptores, teclados, corrimãos…).

– As medidas educativas devem ser adaptadas para as diversas faixas etárias, em linguagem e comunicação adequadas para cada fase. Precisam ser estendidas ao ambiente doméstico da criança, e a escola deve promover atividades educativas com intuito de reforçá-las, assim como exibir material ilustrativo em quadros de aviso, salas de aula e corredores.