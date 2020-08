Antes de gravar clipe com Léo Santana, Luisa Sonza descobre que está com Covid-19

Luisa Sonza testou positivo para Covid-19. A informação foi confirmada ao POPline pela assessoria de imprensa da cantora. Luisa está assintomática e já cumpre isolamento em sua casa, na região da Grande São Paulo.

Luisa Sonza fez exame antes de gravação de clipe e testou positivo para Covid-19 (Foto: Divulgação)

A dona do hit “Braba” recebeu o resultado do teste na quinta-feira (27). Ela foi testada por que gravaria nesta sexta-feira (28) um clipe com Léo Santana.

Depois de receber o diagnóstico, o trabalho e todos os compromissos dos próximos dias da cantora tiveram que ser cancelados.

No início da semana, Luisa Sonza se encontrou com Luan Santana. Os dois vão lançar uma música no dia 19 de setembro e compartilharam um clique do encontro em um estúdio.

A cantora ainda não se pronunciou em suas redes sociais, onde segue divulgando novo single, “TOMA”, em parceria com MC Zaac.

Cantora ensina coreografia de “Toma”

Ainda nesta quinta-feira (27), Luisa Sonza estava nas redes socias ensinando a coreografia de sua nova música. No Instagram, ela publicou um vídeo com os passos da dança.

No fim de julho, poucos dias antes do lançamento da música, a cantora já havia postado uma prévia da coreografia. “TOMA” representa o início de uma “nova era” na carreira de Luísa Sonza.

“Acho que vai ser uma era muito mais ‘explicit’, tipo ‘Dirrty’ da Christina [Aguilera]. Mais ‘BRABA’. Menos ‘Pandorinha’, fofa. Vai ter muito mais imposição, uma Luísa um pouco mais velha já. Uma era mais ‘BRABA’“, disse a cantora em entrevista ao canal Foquinha no YouTube.

Veja o vídeo!

Novo álbum terá mais participações e influência de Taylor Swift

Luisa Sonza está com várias músicas prontas. O álbum terá mais faixas e mais participações do que o Pandora (2019). Ela adianta que uma das participações é um homem, que vai surpreender os fãs. Além disso, “BRABA” e “TOMA” (com MC Zaac) já estão confirmadas na tracklist.

Ainda sem data de lançamento, Luisa garante que o trabalho será bem diferente do anterior. “Vai ser o que vocês sempre conheceram de mim, com uma sonoridade um pouco mais nova e pra frente”, diz. Algumas letras trarão respostas e indiretas – os famosos “shades”. Luisa citou reputation (2017) da Taylor Swift como inspiração.