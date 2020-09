Antonio Fagundes é dispensado da Globo após 44 anos

Em mais um capítulo de “demissões improváveis”, a Rede Globo encerrou o contrato de 44 anos com o ator Antonio Fagundes. Um dos mais antigos da casa, Fagundes figurava como um dos maiores salários da emissora, recebendo a bagatela de R$ 400 mil por mês, além dos bônus e contratos publicitários.

O veterano foi mais um a sucumbir à política de corte de gastos da Globo, que perdeu cerca de 30% da receita publicitária por causa da pandemia.

Ainda assim, informações do jornal Extra afirmam que Fagundes, assim como outros atores que perderam contrato fixo com a Globo, poderá voltar às telas da emissora em produções pontuais. No caso de Fagundes, ele já figura como um dos favoritos a interpretar José Leôncio no remake da novela Pantanal (1990), que volta ao ar no ano que vem.

– A Globo está adotando novas dinâmicas de relação com seus talentos. Assim, o contrato com o Fagundes foi encerrado e devemos negociar o retorno dele para Pantanal – disse o comunicado da Globo ao jornal carioca.

Só neste ano, a Rede Globo encerrou vínculo com dezenas de artistas da casa, entre eles medalhões como Tarcísio Meira, Glória Menezes, Renata Aragão e Miguel Falabella. Aguinaldo Silva, Zeca Camargo, Vera Fischer e José de Abreu também foram dispensados.

Ao longo de 44 anos, Fagundes fez 26 novelas na Globo. Ele deu vida a personagens icônicos em folhetins como O Rei do Gado, Vale Tudo, Rainha da Sucata e A Viagem.

Por Gabriela Doria