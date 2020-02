Antony é poupado em reapresentação do São Paulo

O Náutico venceu o Sport por dois a zero nos Aflitos. Com o resultado, o Timbu subiu para a segunda colocação do Grupo B da Copa do Nordeste. O Sport caiu para o quinto lugar do Grupo A.

No Castelão, Ceará e Bahia empataram por dois a dois. O Vozão é o penúltimo colocado do Grupo B e o Tricolor da Boa Terra é o terceiro colocado do Grupo A. Em Natal, o América empatou com o CRB por um a um.

Em casa, o Confiança venceu o River do Piauí por dois a zero e segue líder do Grupo B, com dez pontos. No Barradão, o Vitória ficou no empate com o Freipaulistano em zero a zero. Em Maceió, o Botafogo da Paraíba venceu o CSA por um a zero. Com o resultado, os paraibanos assumiram a liderança do Grupo A, com oito pontos. Com a derrota, o CSA caiu para a última colocação do Grupo B.

Fechando a rodada, Imperatriz e Fortaleza se enfrentam nesta segunda-feira (17), às oito da noite, no Maranhão. Se vencer, o Leão reassume a liderança do Grupo A.

Por: Paulo Henrique