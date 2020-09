Anvisa autoriza ampliação do número de voluntários para teste da vacina da Pfizer contra a Covid

Com a liberação, o número de participantes no Brasil dobrará de 1 mil para 2 mil e aumentará a faixa etária dos recrutados, incluindo adolescentes de 16 e 17 anos.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou, nesta sexta-feira (18), que mais 1 mil voluntários participem da fase 3 do estudo clínico da vacina da farmacêutica Pfizer e da empresa alemã BioNTech. Com isso, o país terá 2 mil voluntários na última etapa de testes do imunizante contra a Covid-19.

O perfil dos voluntários continua o mesmo, mas a faixa etária foi ampliada – a idade mínima passa de 18 anos para 16 anos. Os centros de testagem serão mantidos na Bahia e em São Paulo.

Os testes da Pfizer e da BioNTech contra a Covid são desenvolvidos por pesquisadores de laboratórios dos Estados Unidos e da Alemanha. Os estudos estão na fase 3, a última etapa.

A Anvisa aprovou as pesquisas dessa vacina entre os brasileiros em 22 de julho. O imunizante exige duas doses, com um intervalo de três semanas.

A Pfizer já concordou em vender 100 milhões de doses de sua vacina ao governo dos Estados Unidos, oferecendo uma opção de compra de mais 500 milhões.

A chegada de novos participantes durante os estudos clínicos permite a inclusão de mais dados sobre a eficácia e segurança, além de aumentar a diversidade.

Na terça-feira (15), a Anvisa também autorizou que mais 5 mil voluntários participem da fase 3 da vacina de Oxford no Brasil, desenvolvida pela universidade em parceria com a farmacêutica AstraZeneca. Com a permissão, o país terá 10 mil voluntários.

A seleção dos novos participantes é feita sem limite de idade, sendo que os idosos acima de 70 anos têm prioridade. Também serão abertos três centros extras de aplicação dos testes: São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia continuarão recebendo voluntários, mas novos núcleos serão criados em Natal (RN), Porto Alegre (RS) e em Santa Maria (RS).

Nove vacinas na última fase de testes

Nove vacinas estão na terceira e última fase de testes em humanos, a última antes da liberação pelas autoridades sanitárias e de saúde.

Janssen Pharmaceutical Companies (EUA)

Moderna/Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas (EUA)

BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer (Alemanha e EUA)

Sinovac (China)

Instituto de Produtos Biológicos de Wuhan/Sinopharm (China)

Instituto de Produtos Biológicos de Pequim/Sinopharm (China)

CanSino Biological Inc./Instituto de Biotecnologia de Pequim (China)

Instituto de Pesquisa Gamaleya (Rússia)

Universidade de Oxford anuncia a retomada dos testes com vacina contra Covid