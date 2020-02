Anvisa descarta casos suspeitos do Codiv-19 em embarcação que chegará ao Porto de Santos

Na tarde do último domingo (16), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, descartou qualquer suspeita do Codiv-19, nome estabelecido para o coronavírus pela OMS, em tripulantes do navio Kota Pemimpin, com a bandeira de Hong Kong.



A tripulação deve atracar no Porto de Santos, no litoral paulista, nesta segunda-feira (17), e a Anvisa fará uma avaliação clínica em todos os tripulantes da embarcação.

A Secretaria de Saúde de Santos havia informado, por meio de nota, que haviam sido notificados pela Agência sobre dois suspeitos do novo coronavírus. A administração pública informou que ajudará nas investigações assim que o navio chegar ao Porto de Santos. O Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, se pronunciou pelas redes sociais, reforçando que não há tripulantes doentes.

No Brasil, há três suspeitos com infecção pelo Codiv-19 em investigação no estado de São Paulo e Rio Grande do Sul, de acordo com o Ministério da Saúde.

Taiwan anunciou a primeira vítima fatal pela doença neste domingo (16). O Instituto Nacional de Saúde Norte Americano, informou que ao menos 40 americanos a bordo do cruzeiro Diamond Princess, em quarentena no Japão, estão infectados. Os EUA começaram a retirar seus cidadãos bloqueados no navio desde 5 de fevereiro. Esses passageiros passarão por uma nova quarentena, de 14 dias, assim que chegarem ao país. Hong Kong e Coréia do Sul vão enviar aviões para o Japão para buscar seus cidadãos também.

O número de mortes pelo Codiv-19 passou de 1.7 mil na China. Há mais de 70 mil casos confirmados. Em 25 países há pelo menos um caso registrado da infecção. Três mortes foram confirmadas fora do território chinês, no Japão, nas Filipinas e na França.

Por: Tainá Ferreira