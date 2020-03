Anvisa prioriza análise de registro de géis antissépticos e desinfetantes

Infecção atingiu ala de nefrologia do Pedro Ernesto, unidade de saúde situada em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio

O primeiro paciente do Estado do Rio de Janeiro em estado grave de saúde, decorrente de infecção pelo coronavírus, é um médico do Hospital Universitário Pedro Ernesto, situado em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio de Janeiro, e vinculado à Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). O profissional está internado em um hospital privado nesta mesma região da cidade.

Profissionais de saúde ouvidos por ÉPOCA relataram que outros funcionários do Pedro Ernesto também estão infectados. Procurada pela reportagem de ÉPOCA, a assessoria de comunicação do Pedro Ernesto confirmou que o coronavírus se propagou dentro do hospital, mas não informou quantos profissionais da unidade estão contaminados. “A direção do Hospital Universitário Pedro Ernesto informa que o serviço de nefrologia está com médicos confirmados para COVID-19. A equipe esta sendo readequada para dar suporte aos pacientes internados.”

Entre os profissionais que entraram em contato com o médico diagnosticado com COVID-19, estão alunos da graduação de medicina da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) que têm aulas práticas no hospital universitário. Um grupo de sete estudantes estava no rodízio do nefrologista infectado e até o momento apenas um deles apresentou sintomas compatíveis com o vírus. A orientação geral foi para que todos cumpram a quarentena em casa.

Em entrevista a ÉPOCA, um dos alunos afirmou que encontrou pela última vez com o professor na terça-feira (10). Segundo ele, o médico estava “muito bem”, sem aparentar nenhum sintoma de gripe.

“Fiquei com ele durante uma manhã inteira, estava normal, completamente assintomático. O professor também precisava circular por outras áreas, como a urologia, e era muito afetuoso e querido pelos pacientes. Cumprimenta todo mundo quando passa nos corredores. São muitos profissionais envolvidos, impossível precisar quantas pessoas ele tocou ou falou”, afirmou o estudante.

O paciente é professor adjunto de Nefrologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e médico nefrologista do Ministério da Saúde, cedido ao Hospital Universitário Pedro Ernesto. Ele está internado no Hospital Quinta D’Or, em São Cristóvão.

Procurada, a assessoria de imprensa da unidade informou que o paciente está internado desde a última sexta-feira (13), em estado grave. O diagnóstico de coronavírus foi confimado no domingo (15). “Com as medidas terapêuticas adotadas, está apresentando melhoras respiratória e hemodinâmica. Ele permanece em isolamento, sem previsão de alta.”