Anvisa reforça monitoramento após confirmação do primeiro caso de conoravírus no Brasil

Acidente aconteceu no início da tarde desta terça-feira (25) na Praia do Tombo.

Avião de pequeno porte cai no mar em Guarujá

Um avião de pequeno porte caiu no mar em Guarujá, no litoral de São Paulo, no início da tarde desta terça-feira (25). Segundo apurado pelo G1, o piloto teve apenas ferimentos leves e foi socorrido por uma ambulância. Ele afirma que falha no motor causou a queda.

O acidente aconteceu pouco antes de meio-dia, na Praia do Tombo. O modelo da aeronave é normalmente utilizado para voar com faixas de propaganda pela praia e, de acordo com um banhista ouvido pelo G1, não havia fumaça no momento em que o avião caiu no mar.

“Foi muito do nada. Ele passou meio baixo, foi fazer a volta e caiu”, explicou Renan Rodrigues, que estava na praia no momento da queda.

Um vídeo feito por um banhista (veja acima) mostra o avião voando próximo ao mar. Logo em seguida a aeronave caiu e afundou, já distante da faixa de areia e dos banhistas que estavam no mar. Condutores de motos aquáticas e botes que estavam na água foram até o avião para tentar localizar feridos.

Segundo testemunhas, assim que o avião caiu, o piloto, que estava com colete salva-vidas, saiu da aeronave e foi ajudado por uma surfista. Em seguida, ele foi resgatado por uma equipe do Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar) e passa bem .

Em entrevista à TV Tribuna, o piloto disse que uma falha no motor da aeronave causou a queda. “Estou bem. Caí no mar e logo consegui sair do avião. Foi uma falha no motor.”

Piloto é resgatado após avião de pequeno porte cair no mar em Guarujá (SP)

O avião afundou e a área no mar foi sinalizada pelo Corpo de Bombeiros pois haverá uma operação para que a aeronave seja retirada da água.

Em nota, a rede de aerportos Voa SP, responsável pelo aeroporto de Itanhaém, informou ao G1 que a aeronave pertence a uma empresa de publicidade e saiu da pista às 9h39. No processo de decolagem as equipes não notaram nenhuma anormalidade, embora, essa análise seja visual, segundo eles.

A Voa SP ressaltou que está cooperando com os órgãos de fiscalização e investigação de acidentes aéreos, e que todas as suas operações prezam pela segurança dos seus usuários e comunidades vizinhas.