Ao descobrir câncer, Chadwick Boseman gravou ‘Pantera Negra’

Para conseguir papel de protagonista de ‘Pantera Negra’ Boseman apenas contou o que gostaria de fazer como Rei T’Challa

O ator Chadwick Boseman descobriu que estava com cancêr em 2017. Naquele mesmo ano ele viria a interpretar um dos maiores papéis da sua carreira que o tornou mundialmente conhecido como Rei T’Challa. A doença não lhe impediu de ter uma rotina puxada de treinos para dar vida ao personagem da Marvel. O ator, de 43 anos, morreu nesta sexta-feira, conforme o anunciado em suas redes sociais.

Chadwick Boseman seguiu com a participação como Pantera Negra no filme “Capitão América: Guerra Civil” e concomitantemente tratava do câncer no cólon em estágio III. Aquela foi a primeira participação no filme iniciava a trajetória do ator no Universo Cinematográfico da Marvel (MCU). O contrato do ator foi feito para cinco filmes.

Boseman não precisou passar por testes para conseguir o papel. Ele apenas contou aos produtores o que gostaria de fazer na pele de T’Challa num filme do Pantera Negra, personagem criado em 1966. Para representar o Rei de Wakanda, Chadwick treinou jiu-jitsu, capoeira e outras artes marciais, porém o ator preferia não dividir sua intensa rotina de exercícios, que segundo ele demandava “força e flexibilidade”.

A primeira participação no Universo Marvel rendeu para Boseman US$ 2 milhões. Também em 2017, entre janeiro e abril, Boseman filmou o filme solo do herói em “Pantera Negra”. O filme foi um grande sucesso de público e crítica. A arrecadação ultrapassou US$ 1,3 bilhão nas bilheterias ao redor do mundo. O filme de Ryan Coogler concorreu a seis Oscars, incluindo o de melhor filme, fato inédito para um filme de herói. “Pantera Negra” ganhou três estatuetas. A atuação de Boseman e de colegas de elenco como Michael B. Jordan e Letitia Wright também teve muitos elogios dos críticos.