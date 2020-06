Ao rejeitar manifestos pró-democracia, Lula se arrisca a deixar de ser protagonista

Ao criticar os manifestos pró-democracia lançados no fim de semana, o ex-presidente Lula talvez tenha sacramentado a sua despedida do papel de protagonista da vida política nacional que exerceu desde a redemocratização. Seja no movimento pelas Diretas, nos dois processos de impeachment ou nas oito eleições presidenciais ocorridas no período, o líder petista sempre esteve em cena com destaque.

Agora, caso os movimentos atuais ganhem corpo (o manifesto Estamos Juntos já conta com 2,5 milhões assinaturas), Lula pode se consolidar apenas como líder de um grupo minoritário e sectário na política nacional, num movimento oposto ao que o levou ao poder em 2002.

Pessoas próximas reconhecem que o ex-presidente ainda não encontrou o seu espaço depois que deixou a prisão, em novembro. Seu círculo de interlocutores diminuiu, tanto na quantidade como na diversidade de visões.

Em sua fala contra os movimentos pró-democracia na segunda-feira, Lula descartou dividir manifestos com quem apoiou o impeachment de Dilma Rousseff. Porém, não mencionou que, ainda em 2017, durante uma caravana pelo Nordeste, foi recebido com pompa em Alagoas pelo senador Renan Calheiros (MDB-AL). Renan presidia o Senado na época do afastamento da ex-presidente e votou pelo impeachment.

Lula também gerou constrangimentos entre aliados. Ao dizer não ter mais idade para ser “maria vai com as outras”, o ex-presidente criticou de forma indireta Fernando Haddad, que assinou o manifesto Estamos Juntos. Quando citou o Basta!, voltou-se contra boa parte dos advogados do Grupo Prerrogativas, que apoiaram a sua cruzada contra a Lava-Jato.

Ao destilar as suas críticas aos documentos pró-democracia, Lula se esquece que a sua participação em um movimento desse tipo hoje em dia talvez não tenha mais o poder catalisador do passado. Em março, um manifesto pela renúncia de Bolsonaro reuniu nomes de partidos de esquerda e centro-esquerda. Na ocasião, muitos políticos só aceitaram assinar o texto porque o petista ficou de fora.

Por Sérgio Roxo