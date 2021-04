Fafá de Belém, de 64 anos, recebeu a primeira dose da vacina contra a covid-19 no início da noite desta terça-feira (6). Devido à idade, a cantora não faz parte do grupo prioritário de vacinação, mas foi chamada para a “xepa” por ter mais de 60 anos e estar cadastrada para receber as doses remanescentes do imunizante.

Foto: Reprodução/Instagram

Fonte: R7