Aos 85 anos, morre Zeca da Cuíca, um dos fundadores do Originais do Samba

Escola na qual o artista atuou durante anos deu a triste notícia e informou horários de velório e sepultamento

Morreu o artista José de Oliveira, mais conhecido como Zeca da Cuíca, neste fim de semana, aos 85 anos. De acordo com o portal UOL, a escola de samba Estácio e Sá, na qual Zeca atuou durante anos, confirmou a triste notícia.

A causa da morte, porém, não foi informada. O artista ficou conhecido por ser um dos fundadores do grupo Originais do Samba, que fez sucesso nos anos 1960. A equipe contou até com o humorista Mussum.

Ele foi um dos fundadores do Originais do SambaReprodução

O artista Zeca da Cuíca morreu aos 85 anosReprodução

A escola de samba da qual ele fazia parte notificou o falecimento

Ele foi um dos fundadores do Originais do Samba

O artista Zeca da Cuíca morreu aos 85 anos

Em post feito nas redes sociais, a escola de samba lamentou o episódio e definiu Zeca como um dos grandes baluartes do local. “Ele jamais abandonou suas raízes”, disse.

A Estácio de Sá ainda informou que o velório ocorreu neste sábado (5/9), na quadra da agremiação, na cidade Nova (Rio de Janeiro). O sepultamento foi no cemitério do Catumbi, às 13h.