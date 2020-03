Apesar da goleada, jogadores do Fluminense alertam para desatenção

O Atlético-MG anunciou nesta domingo (1) a contratação do técnico argentino Jorge Sampaoli. Ele estava sem clube desde o fim da temporada passada, quando se desligou do Santos. Antes de fechar com o time mineiro, ele chegou a negociar com o Palmeiras em dezembro, mas não houve acordo financeiro.

O argentino deve assinar nesta segunda (2) um vínculo até 2021 com o time mineiro, que demitiu na semana passada o venezuelano Rafael Dudamel, após a eliminação na Copa do Brasil diante do modesto Afogados-PE, na segunda fase da competição mata-mata. A contratação do treinador foi anunciada pelo presidente do Atlético, Sergio Sette Câmara, em sua conta no Twitter, na qual postou uma foto ao lado do argentino.

Sampaoli deve fazer sua estreia pelo time mineiro no próximo sábado (7), no clássico contra o Cruzeiro, pelo Estadual.

Segundo o colunista da Folha de S.Paulo, em informação publicada neste sábado (29) em seu blog hospedado no site Globoesporte.com, o salário da comissão técnica do argentino, incluindo o do treinador, será de cerca de R$ 1 milhão. Para bancar este valor, o clube terá um suporte financeiro da construtora MRV, um de seus patrocinadores, e do hospital Mater Dei.

Este será o segundo trabalho de Sampaoli no futebol brasileiro. Após treinar a Argentina na Copa do Mundo de 2018, na Rússia, Sampaoli aceitou a proposta do Santos e chegou ao Brasil em dezembro.

No clube obteve resultados positivos, como o vice-campeonato brasileiro, e teve também uma relação conturbada com o presidente José Carlos Peres.

A saída da Vila Belmiro foi conturbada. O técnico negou que tenha pedido demissão, conforme o Santos havia anunciado, e, assim, escapou de pagar multa rescisória de R$ 10 milhões ao argentino. Em meio ao impasse, o técnico fez uma carta de despedida no dia seguinte, não mencionou Peres e escreveu que o “Santos foi uma das minhas casas mais lindas.”

Ele ainda acionou o clube na Justiça por dívidas trabalhistas e cobra um montante de R$ 1,5 milhão do clube.

O argentino comandou o clube em 63 partidas, obteve 35 vitórias, 15 empates e 15 derrotas, um aproveitamento de 61,5%. ​

Livre no mercado no fim do ano, ele negociou com o Palmeiras antes de o clube fechar com Vanderlei Luxemburgo. Após cerca de duas semanas de negociação, o time alviverde desistiu no negócio, pois a pedida do técnico para ele e sua comissão geraria um custo mensal de R$ 2 milhões.