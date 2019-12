Apesar de crises, ONU considera 2019 um ano de esperança

O presidente norte-americano, Donald Trump, disse que os Estados Unidos (EUA) vão conseguir lidar com qualquer surpresa da Coreia do Norte.

Em conversa com repórteres, em seu resort na Flórida nessa terça-feira, Trump se referiu às recentes ameaças de Pyongyang. O presidente americano disse: “Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou lidar com as coisas conforme ocorrerem”. Ele também afirmou que o líder norte-coreano, Kim Jong-un, pode enviar “um belo vaso, em vez de um teste de míssil”.

A Coreia do Norte estabeleceu unilateralmente o fim do ano como prazo para que os EUA suspendam sanções e façam outras concessões nas negociações sobre desnuclearização. Pyongyang alertou que depende apenas de Washington o tipo de “presente de Natal” que vai receber.

Trump havia sugerido anteriormente que os EUA poderiam utilizar força militar contra a Coreia do Norte.

John Bolton

O ex-conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos John Bolton disse que é provável que o governo Trump tenha que admitir publicamente que sua política para a Coreia do Norte foi um grande fracasso.

No último domingo (22), o site de notícias Axios publicou entrevista com Bolton, que foi demitido pelo presidente Trump em setembro. O ex-conselheiro disse que não acredita que o governo Trump “realmente esteja falando sério” quando o próprio presidente ou outras autoridades prometem impedir a Coreia do Norte de ter armas nucleares. Bolton disse ainda que a impressão de que os Estados Unidos estariam pressionando a Coreia do Norte o máximo possível infelizmente não é verdade.

O ex-conselheiro criticou Trump por ter declarado não estar preocupado com os testes de mísseis de curto alcance feitos pela Coreia do Norte. Segundo Bolton, esta declaração é passível de ser interpretada como um sinal de que o presidente não está preocupado com o risco em potencial que esses testes representam para o Japão e a Coreia do Sul, aliados dos EUA, ou para as tropas americanas posicionadas na região.

John Bolton disse que caso o líder norte-coreano, Kim Jong-un, cumpra sua ameaça de dar aos Estados Unidos um “presente de Natal”, a Casa Branca deve admitir que errou em sua abordagem com a Coreia do Norte.