“Aplicativo Recaida” é o mais novo sucesso de Chyco Salles

O cantor e compositor Chyco Salles laçou seu mais novo sucesso “Aplicativo Recaida”, que já caiu no gosto do povo. Com letra envolvente e linguagem atual, a batchata fala sobre a decisão de não ter recaída com o antigo amor e está disponível nas plataformas digitais.

A composição é de Markinho Marraial, compositor de grandes artistas, como banda Calypso, Ivete Sangalo, Marília Mendonça e Mano Walter. Mas as novidades não param por aí, segundo o cantor, após a finalização do CD, vem a gravação de um DVD com participação de vários artistas.

Para Chyco Salles, natural da Bahia, mas paraense de coração, a pandemia é difícil, atinge os trabalhos dos músicos, mas isso não pode ser motivo para desistir e sim lutar e vencer. “Temos que levar alegria ao povo então, mesmo que seja pelas ondas do rádio, me sinto honrado de estar levando minha música nos lares das pessoas”, concluiu o músico, que acumula mais de 50 mil cópias vendidas, entre CD e DVD.

Por: Rosiane Rodrigues