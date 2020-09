Aplicativo vai atualizar casos de covid-19 entre indígenas na Amazônia

Um aplicativo, gratuito, com informações detalhadas dos casos de covid-19 na região amazônica foi lançado nesta sexta-feira (4) para apoiar o enfrentamento ao novo coronavírus em aldeias e comunidades indígenas.

A ferramenta é uma iniciativa da Coiab, Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, e do IPAM, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia.

A partir de dados do Ministério da Saúde, o “Alerta Indígena COVID-19”, mapeia e atualiza periodicamente a situação da pandemia em cidades num raio de 100 quilômetros ao redor de cada terra indígena da região.

A plataforma reúne ainda dados de casos confirmados e óbitos pela doença nos 25 Distritos Sanitários Especiais Indígenas da Amazônia.

De acordo com Valeria Paye, coordenadora da Coiab, as informações do aplicativo vão reforçar as ações de monitoramento e ajudar a reduzir os riscos de contaminação entre as aldeias e as cidades. Ela destaca que lideranças indígenas dos nove estados da Amazônia Legal vão poder registrar novos casos da doença por meio da ferramenta.

Ainda segundo Valeria Paye, os povos indígenas são mais vulneráveis ao novo coronavírus. A taxa de incidência da doença é 249% maior do que a média nacional e a taxa de mortalidade é 224% mais alta, conforme análise feita com casos registrados até 28 de agosto.

O app Alerta Indígena COVID-19 pode ser baixado gratuitamente aqui.