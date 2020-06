Apoiadores de Bolsonaro são alvos de novas buscas da PF

A Polícia Federal cumpre, na manhã desta terça-feira (16), mandados de busca e apreensão solicitados pela PGR (Procuradoria-Geral da República) e determinados pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

As medidas fazem parte do inquérito que investiga um suposto grupo suspeito de produzir e patrocinar notícias falsas contra a Suprema Corte.

No total são cumpridos 21 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Maranhão, Santa Catarina e no Distrito Federal. Em uma rede social, o deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ) afirmou que foi um dos alvos das buscas da PF.

– Polícia Federal em meu apartamento. Estou de fato incomodando algumas esferas do velho poder – afirmou o parlamentar.

Além de Silveira, a PF também cumpre mandados na casa do empresário Luis Felipe Belmonte e do publicitário Sérgio Lima, ambos ligados ao Aliança pelo Brasil, novo partido do presidente Bolsonaro, e de Allan dos Santos, do portal Terça Livre, que já havia sido alvo de buscas anteriormente.

Por Paulo Moura