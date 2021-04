Após 16 anos de existência, site Yahoo Respostas será desativado

Conhecida por marcar época hospedando as perguntas mais bizarras da internet, a plataforma Yahoo Respostas será desativada no próximo dia 4 de maio, após 16 anos de existência, de acordo com um comunicado publicado no topo da página na segunda-feira (5).

A partir do dia 20 de abril, o site estará disponível apenas no modo leitura, sem permitir o cadastramento de novas perguntas e respostas. Já no dia 4 de maio, o site não estará mais acessível e, ao tentar abri-lo, o usuário será redirecionado para a página inicial do Yahoo. Aos usuários, ainda ficará disponível a opção de baixar os dados até o dia 30 de junho por meio deste link.

– Não haverá alterações em outras propriedades, serviços ou em sua conta do Yahoo – informou o comunicado.

O Yahoo Respostas foi criado em 2005 e reuniu milhões de perguntas de internautas na busca de resolver problemas envolvendo os mais diversos temas, que variavam desde informática, relacionamentos, dúvidas escolares e até mesmo questões filosóficas.

Apesar do sucesso na primeira década dos anos 2000, o serviço perdeu relevância nos últimos tempos. A conclusão foi comunicada por meio de um e-mail de despedida, enviado a funcionários da empresa. Nele, foi informado que o site tinha “ficado menos popular ao longo dos anos”.Outro ponto que contribuiu para o ostracismo da plataforma foi a falta de credibilidade do site, motivada especialmente pela quantidade de informações falsas e teorias conspiratórias que se tornaram frequentes na rede de perguntas e respostas.

Por: Paulo Moura