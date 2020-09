Após 53 anos, Globo dispensa Tarcísio Meira e Gloria Menezes um dos ícones da emissora

Dando continuidade à política de renovação de contratados, a Rede Globo encerrou o contrato de 53 anos dos atores Tarcísio Meira e Glória Menezes. O casal é um dos principais ícones da velha guarda da emissora.

Tarcísio e Glória estrearam na Globo na novela Sangue e Areia, de Janete Clair, em 1967. Na época, eles já eram casados e já tinham feito trabalhos em emissoras como TV Tupi e TV Excelsior.

Depois do folhetim, sucederam-se inúmeros trabalhos na Globo, entre novelas, minisséries e especiais. Uma das atuações mais marcantes foi em Irmãos Coragem, em 1970.

A participação mais recente de Tarcísio na emissora foi na novela Orgulho e Paixão, em 2018. Já Glória atuou em Totalmente Demais, em 2015, e está sendo reprisada agora. No fim do mês passado o casal participou virtualmente do programa Altas Horas, de Serginho Groisman.

Apesar do fim do contrato, a Globo disse que a emissora está de portas abertas para futuros trabalhos e afirmou que a não renovação do contrato faz parte de um novo modelo de gestão da empresa.

– Tarcísio e Glória, com quem tivemos uma longa parceria de sucesso, têm abertas as portas para projetos em nossas múltiplas plataformas. Nos últimos anos, temos tomado uma série de iniciativas para preparar a empresa para os desafios do futuro. Com isso, temos evoluído nos nossos modelos de gestão, de criação, de produção e de desenvolvimento de negócios. Em sintonia com as transformações do mercado, a Globo vem adotando novas dinâmicas com seus talentos – informou a Globo.