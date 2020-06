Após 65 dias internada, técnica de enfermagem deixa UTI no Barros Barreto

Emocionada, Oscarina Moreira foi bastante festejada pela equipe de assistência e colegas de trabalho A manhã desta segunda-feira (22) foi especial para a equipe assistencial do Hospital Universitário João de Barros Barreto (HUJBB), que comemorou a alta da técnica de enfermagem Oscarina Rocha Moreira, de 56 anos, diagnosticada com covid-19. A servidora, que trabalha há mais de 20 anos no Barros Barreto, passou 65 dias em tratamento intensivo na Unidade de Apoio à Covid-19 (UAC-19) da instituição, com quadro grave, e foi aplaudida pelos colegas na saída da UTI.

“Em todos os momentos que eu passei aqui todo mundo me acolheu, na hora que eu mais precisei do hospital, realmente fui acolhida, bem acolhida, bem tratada de todas as maneiras, da cabeça aos pés e até os últimos minutos”, afirmou Oscarina em agradecimento à equipe multiprofissional que possibilitou sua recuperação. “Fisioterapeutas, equipe de enfermagem, médicos, fonoaudiólogos, todo mundo me ajudou de todas as maneiras, quando eu estava nos momentos difíceis, todo mundo fez um trabalho de equipe”, ressaltou, emocionada, a técnica de enfermagem.

Oscarina deu entrada no hospital no dia 17 de abril com quadro respiratório grave, e após o diagnóstico positivo para covid-19, foi transferida para a UAC-19, onde foi entubada e recebeu o protocolo clínico para o Sars-Cov-2. “Ela apresentava dificuldade para ficar sedada, recebeu ventilação mecânica por um tempo muito prolongado, era um caso delicado. Quando houve melhora clínica, foi observada alteração no quadro psicológico dela, com muita ansiedade”, conta o médico infectologista Alessandre Modesto, intensivista da UTI e colega de trabalho de Oscarina há pelo menos 22 anos.

A Unidade de Atenção Psicossocial prestou o apoio à paciente, que foi atendida pela psiquiatria e passou a ter mais confiança na recuperação. Com a melhora, foi possível a retirada da ventilação mecânica e finalmente, no dia 22 de junho, a transferência para um leito de enfermaria, onde ela continuará o acompanhamento médico, psicológico e também da fisioterapia pulmonar, além da companhia da filha.