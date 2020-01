Após a ingestão de cervejas da Backer, 14 pacientes estão internados em estado grave com intoxicação por dietilenoglicol

Após a OMS ter considerado a síndrome de burnout como doença, ficou cada vez mais claro que precisamos falar sobre distúrbios psicológicos, já que eles têm se tornado as enfermidades do século

“Todo mundo está ansioso.” Essa frase tem sido amplamente aceita em um contexto no qual sentimos cada vez mais as cobranças no mundo do trabalho e dentro de casa, e doenças como a ansiedade e a depressão tem sido consideradas o mal do século. Em resposta a isso, a Organização Mundial da Saúde (OMS) reconheceu em maio de 2019 a síndrome de burnout como enfermidade, o que atesta o distúrbio como caso clínico. Mas o que seria essa síndrome e qual a diferencia entre ela e quadros de estresse e ansiedade?

A começar pelo estresse, é comprovado que todos passamos por situações naturais, que podem ser negativas ou positivas. Esse estado é essencial para os mecanismos de defesa e fuga, o famoso “flight or fight” da língua inglesa. “O estresse tem a ver com percepção. Toda vez que percebemos uma situação de perigo e/ou ameaça, real ou imaginária, o organismo se adapta para enfrentá-la. Essa adaptação, chamamos de estresse. Toda vez que percebo um fato que, na interpretação, gere ameaça, o corpo se arma para enfrentar, se defender ou para atacar”, explica o psicólogo Michael Zanchet, do Kurotel – Centro Contemporâneo de Saúde e Bem-Estar.

Ele também detalha que as situações em que, realmente, precisamos de enfrentamento, são batizadas de reações positivas. O problema se torna quando nossa percepção sobre os acontecimentos é modificada. “Quando interpreto que vou enfrentar um ‘leão’ e no momento é uma ‘formiga’, acometo o organismo de uma sobrecarga de energia desnecessária, que chamamos de estresse negativo”, exemplica, apontando que em ambos os casos os sintomas imediatos são descarga de adrenalina, baixa das taxas de oxigênio, aumento do ritmo cardíaco, sudorese, tensão muscular e pupila dilatada. Já os sintomas para casos crônicos de estresse negativo envolvem ansiedade, insônia, tristeza, cansaço, taquicardia, hipertensão, problemas gastrointestinais, depressão, dor nas costas e cefaleia.

Enquanto isso, a ansiedade é basicamente o medo do que é apenas uma hipótese com chances de se cumprir ou não. “É sofrer por um ideal, insegurança, medo de errar. É antecipar o futuro por não suportar a ideia que exista a possibiliadade de errar”, aponta o profissional.

Ligado a estes dois fatores, aparece a “nova” síndrome, chamada burnout, reconhecida pela OMS, que aponta que os quadros devem, necessariamente, estar ligados à vida profissional. Ou seja, trata-se do estresse crônico ligado à carreira, “com a sensação de um desgaste físico e emocional, gerando a sensação de incapacidade, por uma sobrecarga de tarefas”, esmiúça Michael. A combinação entre a ansiedade e o estresse, junto a mais uma série de sintomas, pode enquadrar um caso de burnout.

Tratamento da ansiedade

Partindo da ideia de que a base da ansiedade é a insegurança, o psicólogo aponta que o primeiro passo do tratamento é estimular a pessoa a reconhecer e desmitificar pensamentos disfuncionais, que são os gatilhos do quadro ansioso, internalizando que somos passíveis de erros, e criar para si uma organização que permita desenvolver as atividades propostas e a partir do enfrentamento. “Para, então, ganhar confiança e novas matrizes de aprendizagem, com ideia de que é possível fazer ou enfrentar determinada situação. Assim, mesmo quando erro tenho condições de absorver aprendizado para executar novamente”, detalha.

Além de tratamento médico e psicológico, o distúrbio pode ser tratado com atividades de relaxamento. “Elas ensinam o corpo a desligar, a ter um estado de consciência sem alteração e voltado para si”, aponta Michael. Nesse sentido, cada um pode encontrar o seu programa ideal, sendo que os mais comuns vão desde a prática intensa de exercícios e esportes, passando por yoga e meditação e até massagens. “O melhor de tudo é que com isso o indivíduo pode não apenas neutralizar o quadro, mas aumentar a capacidade de concentração, reflexão e gerenciamento da ansiedade, consequentemente torná-la positiva no contexto de vida pessoal e profissional.”

Para não confundirmos a ansiedade clínica com a emoção, os sintomas diferem muito do que conhecemos como “frio na barriga” e incluem situações frequentes de pensamento acelerado, antecipação do futuro, preocupações, insônia, falta de ar, taquicardia, sensação de sufocação e agitação motora.

Identificando possíveis casos de burnout

A síndrome confere um cansaço extremo que vai além do físico. Como parâmetro, podemos dizer que a exaustão física pode ser curada por uma ou mais noites bem dormidas e até períodos de descanso como as férias. Já o emocional é mais insistente, podendo andar junto com a insônia, baixa imunidade, visão pessimista, dificuldade de executar tarefas, baixa produtividade e outros fatores que variam de pessoa para pessoa. “O indivíduo começa a priorizar em demasia o trabalho, passa a maior parte do tempo pensando ou falando sobre trabalho, apresenta esgotamento físico e emocional, baixa da imunidade e dificuldade para desempenhar a sua atividade, além de produtividade baixa. O corpo vai sinalizando que requer tratamento e cuidado”, pontua Michael.

Segundo dados do ISMA-BR (International Stress Management Association), a síndrome acomete 32% da população que tem sintomas de estresse. Nestes quadros aparecem muito comumente incapacidade de raciocinar, lapsos de memória, cansaço constante, apatia, tristeza, ansiedade. Tais sintomas fazem com que seja possível diagnosticar casos de burnout antes de sua eclosão, que pode levar a consequências graves como úlceras e diabetes.

Para prevenir incidentes pequenos ou grandes, o psicólogo chama atenção para o fato de que as empresas deveriam se posicionar quanto ao assunto. Isso envolve desde respeitar as leis e os horários de trabalho até inclusão de atividades de lazer, incentivo à prática de exercícios e à boa alimentação, além do estímulo de se realizar um check-up médico periódico.

Distúrbios silenciosos

Pode-se dizer que o estresse é normatizado dentro da sociedade atual, sempre exposta a altas cobranças em todos os setores. E, por não conhecerem os casos crônicos e clínicos, muitos indivíduos não são diagnosticados ou passam a saber que sofrem com os distúrbios apenas após uma grande eclosão. “Não é incomum receber pacientes no consultório, encaminhados pelo médico cardiologista, com todos os exames cardiológicos adequados, mas com sintomas: hipertensão, taquicardia, sensação de desmaio, insônia; provenientes do corpo somatizar questões emocionais”, atesta Michael. Também é importante lembrar que, em alguns quadros, os sintomas físicos são silenciosos, impedindo que a pessoa reconheça que precisa desacelarar.

Prevenção

O segredo da “cura” dos três distúrbios está na palavra gerenciamento. Como já dito, o estresse é uma reação natural do ser humano e a prevenção está em saber manejá-lo. Isso vale para uma série de outras enfermidades psicológicas. “Temos de quebrar as idealizações e vislumbrar o real, assim ter percepções mais adequadas para lidar de forma saudável com as emoções que são combustíveis para a vida e que não devem ser anestesiadas por comida, bebida alcoólica, tabaco, automedicações”, alega o profissional. Ele também explica que quando buscamos refúgio da maneira errada, geramos um prejuízo para as nossas próprias percepções, tornando o gerenciamento mais dificil. “É utopia achar que vou estar feliz, equilibrado o dia inteiro. O saber lidar com as adversidades é que vai nos dar capacidade de maior equilíbrio emocional.”

Os diagnósticos e a terapia

O psicólogo do Kurotel aponta que, muitas vezes, os distúrbios são oriundos de situações vividas no passado, que não acontecem mais, porém a pessoa acaba revivendo-as e fazendo com que o cérebro as interprete de maneria equivocada. “Costumo fazer uma metáfora. Digamos que tenha sobrevivido a uma guerra depois de três meses na batalha e retorno ao meu cotidiano num lugar tranquilo. Naturalmente o cérebro necessita de um período de adaptação: num primeiro momento, ficarei olhando para os lados, desconfiado, talvez reviva algumas situações que sinta perigo, mas que não são daquele momento presente, e sim dos fatos passados”, exemplifica.

Dependendo do diagnóstico, feito única e exclusivamente por profissionais, um médico psiquiatra precisa avaliar a necessidade de remédios e de psicoterapia. “É na reinterpretação das novas situações e na elaboração dos traumas passados internalizados, que vai se estabelecer um novo padrão de ideias, de pensamentos e assim trabalhar os conflitos emocionais. Dessa maneira, aos poucos, os sintomas vão perdendo função”, conta o profissional.