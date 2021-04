Após alta médica, Celso Zucatelli faz fisioterapia pulmonar

Celso Zucatelli usou as redes sociais, nesta quinta-feira (1º), para compartilhar como tem sido os dias de recuperação após a internação por complicações da covid-19. O apresentador da Record TV recebeu alta médica no último dia 31 após ficar 10 dias no hospital.

“Passando pra dividir com vocês minha recuperação que segue firme e forte agora em casa. E, principalmente, minha gratidão por tanto amor que eu estou recebendo de todos vocês. Deus é muito poderoso e nossa Fé nos leva longe. Registro da @anaclauduarte durante minha “pedalada” noturna com o Cpap para recuperar toda a capacidade pulmonar”, escreveu o jornalista no Instagram.

Foto: Reprodução/Instagram