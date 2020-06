Após apagar criticas a Neymar, Felipe Neto explica situação

Após criticar o silêncio de Neymar sobre a morte de George Floyd, Felipe Neto apagou os comentários. Em seu Twitter, o influenciador e youtuber explicou o motivo de ter deletado as publicações.

“Apaguei o tweet sobre o silêncio do Neymar após msgs de integrantes do movimento negro, mostrando q um branco não deve cobrar de um negro sobre pautas racistas. De fato, não é meu papel cobrar o Neymar sobre isso. Isso não muda o fato de eu condenar o silêncio do jogador, que é, disparado, o maior influenciador digital brasileiro no mundo, mas que se silencia a respeito de quase todas as pautas humanitárias e sociais que assolam seu país de origem e se espalham pelo planeta. Contudo, entendi q o papel de cobrar posicionamento do Neymar acerca de pautas que envolvem o racismo não cabe a um branco. Continuarei cobrando qnd o assunto for Amazônia, fascismo e opressão, coisas q ele sempre se manteve calado”, escreveu Felipe Neto.

O influenciador disse que “vidas negras importam. Mas nem todo mundo se importa” com referências as postagens mais recentes do jogador do Paris Saint-Germain em suas redes sociais.

Muitos atletas se posicionaram. Jadon Sancho, Michael Jordan, Le Bron James, entre outros craques do esporte mundial.

Procurada, a assessoria do jogador disse que não falará sobre o tema.