Após atacar indígenas, garimpeiros atiram contra policiais federais: veja o vídeo

Após a tribo Palimiu ter sido atacada por garimpeiros ilegais, como mostrou em matéria o Ver-o-Fato, dessa vez uma equipe da Polícia Federal sofreu o ataque através de disparos de arma de fogo no final da tarde de ontem, 11, enquanto estava na mesma comunidade indígena, que fica nas margens do rio Uraricoera, no estado de Roraima.

Os ataques foram bem parecidos, pois contra a polícia os tiros também partiram de uma embarcação de garimpeiros que passou pelo rio. Segundo a assessoria de imprensa da PF em Roraima, a equipe teve que se abrigar e revidar a agressão, mas não teria havido feridos em ambos os lados do confronto.

Os policiais federais estavam na comunidade por conta do ataque, acontecido um dia antes, dos garimpeiros ilegais contra os Yanomamis. A PF não encontrou corpos no local, mas um indígena sofreu um tiro de raspão. Os indígenas asseguram que três garimpeiros teriam morrido e cinco teriam ficado feridos no confronto.

Além disso, um garimpeiro foi apreendido pelos indígenas e levado pela Funai até a sede da PF, onde foi ouvido e liberado. Segundo a polícia, ele subia o rio Uraricoera em direção ao garimpo quando foi abordado por indígenas.

A presença de cerca de 20 mil garimpeiros ilegais na região estaria acirrando os conflitos, para além disso, a chegava dessas pessoas poderia estar contribuindo para o aumento de casos de malária e Covid-19 na Terra Indígena Yanomami.

Fonte: Ver-o-Fato / Por: Emanuel Maciel