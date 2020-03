Após coronavírus no Senado, Davi quer votações à distância no Congresso

As medidas de precaução após o avanço do novo coronavírus no Brasil poderão deixar as sessões do Senado sem uma quantidade suficiente de parlamentares para votações.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), autorizou senadores com mais de 65 anos a se ausentarem do Congresso a partir desta segunda-feira, 16. Nessa faixa etária, estão 26 dos 81 integrantes da Casa. Além disso, gestantes, imunodeprimidos ou portadores de doenças crônicas estão liberados.

Os idosos são considerados um grupo de risco por serem mais vulneráveis aos impactos da doença. Crianças, por exemplo, têm altas chances de contraírem o vírus e não apresentarem sintomas, segundo as autoridades médicas.

A taxa de letalidade entre idosos é maior. Desde dezembro, 3,6% das pessoas diagnosticadas com 60 a 69 anos morreram. O índice aumenta para 8% entre aqueles com 70 a 79 anos e para 14,8% entre idosos com 80 anos ou mais.