Após decreto do fechamento das praias, comerciantes de Salinas fazem protesto

Comerciantes, moradores e até mototaxistas de Salinópolis estão protestando nesta quinta-feira, 11, contra o fechamento das praias e, por consequência, das barracas de vendas de alimentos e bebidas. A medida do fechamento foi imposta pelo decreto estadual que tenta evitar aglomerações sem controle durante o feriado prolongado de Corpus Christi, já que as repartições públicas de serviços não essenciais também facultaram o expediente nesta sexata-feira, 12.

Em videos que circulam nas redes sociais, uma das lideranças do movimento reclama de que o governador Helder Barbalho está impedindo que as famílias que vivem da renda do turismo local possam trabalhar. Segundo ela, Helder está sufocando o turismo do município e do estado Pará.

Além disso, a mulher ainda cobra da autoridade melhoria na saúde. “O senhor precisa trazer equipamentos aos hospitais regionais e municipais, precisa cuidar das estruturas para atender os turistas. As pessoas que moram no estado do Pará e que sustentam e carregam na costa o estado do Pará, pagando seus impostos”, braveja.

Restrições – O decreto estadual está valendo desde a última quarta-feira, 10, determinando que praias, balneários, clubes e estabelecimentos similares fiquem fechados até o próximo dia 14, segundo o Decreto Estadual 800/2020, publicado com alterações na noite de terça-feira, 09, em edição extra do Diário Oficial (DOE).

Os efeitos do Decreto prosseguem durante todo o feriado de Corpus Christi, até o próximo dia 14 (domingo), com o objetivo de evitar o risco de proliferação do novo coronavírus e a aglomeração de pessoas nestes ambientes, de forma indiscriminada.

